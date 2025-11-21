ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης : Ραντεβού για γιόγκα στον Δημοτικό Κήπο

Ραντεβού στον Δημοτικό Κήπο έχουν και αυτή την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, οι Ρεθεμνιώτες και οι Ρεθεμνιώτισσες που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην ανοικτή πρόσκληση του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου.

Αρχής γενομένης από τις 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 12:00 ο Δημοτικός Κήπος μετατρέπεται σε έναν ανοικτό χώρο άσκησης, ισορροπίας, χαλάρωσης, διαλογισμού και ψυχαγωγίας με τα δωρεάν μαθήματα γιόγκα και ζούμπα τα οποία πραγματοποιούνται εκ περιτροπής.

Αυτή την Κυριακή τη σκυτάλη παίρνει και πάλι η γιόγκα υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένου εκπαιδευτή Νίκου Παπανικολάου, σε άλλη μια ευκαιρία που προσφέρεται στις δημότισσες και στους δημότες για να μυηθούν και να λάβουν μέρος σε αυτή τη φυσική, νοητική και ψυχική πρακτική, μέσα στο υπέροχο περιβάλλον του Δημοτικού Κήπου.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες σε αυτή τη διαδικασία έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τα οφέλη της γιόγκα, που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του σώματος, στην καλλιέργεια της ευλυγισίας, στη βελτίωση της αναπνοής και στην εμπέδωση της αυτοσυγκέντρωσης και της εσωτερικής γαλήνης.

