Δήμος Πλατανιά : “Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 84η Επέτειο της Μάχη της Κρήτης”

Ξεκίνησαν οι κεντρικές και οι παράλληλες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στους πεσόντες αγωνιστές, που πραγματοποιεί ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο της 84ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης σε όλο του το εύρος, σε μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανάδειξης της Τοπικής μας ιστορίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την υποδοχή της εθελοντικής ομάδας από την Αυστραλία, Wish You Were Here, τα μέλη της οποίας , με αφετηρία το Ιστορικό Αεροδρόμιο του Μάλεμε, ξεκίνησαν προσκυνηματική πεζοπορία, με στόχο να διανύσουν ιστορικές διαδρομές του νομού Χανίων, τιμώντας τη µνήµη των πεσόντων στη Μάχη της Κρήτης και παράλληλα ευαισθητοποιώντας για τον καρκίνο του παγκρέατος.

Εκδηλώσεις επίσης πραγματοποιήθηκαν, στο Μνημεία Πεσόντων στο Ύψωμα 107 στη Βλαχερωνίτισσα, στο Μνημείο Λαζόπουλου στα Κουλουκουθιανά Βουκολιών, στον Μνημειακό χώρο του ΙΝ Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Πλατανιά, ενώ κεντρική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την 5η Μεραρχία Κρητών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου στο Μνημείο Ευελπίδων στο Κολυμπάρι. Στον χαιρετισμό του , ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, αφού αναφέρθηκε στην αυτοθυσία και στο υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν οι Ευέλπιδες, τόνισε:

“Η σημερινή μας παρουσία εδώ δεν είναι απλώς μια τελετή μνήμης. Είναι ένας όρκος τιμής πως δεν θα λησμονήσουμε ποτέ τους ήρωες αυτούς. Είναι μια υπόσχεση πως θα διαφυλάξουμε τα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν και θυσιάστηκαν. Είναι μια δέσμευση να συνεχίσουμε το έργο τους, να διατηρήσουμε την πατρίδα μας δυνατή και ελεύθερη.”

Στις παραπάνω εκδηλώσεις έγιναν επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων, αναφορές στα γεγονότα της περιοχής κι απόδοση ριζίτικων τραγουδιών, παρουσία του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Περιφερειακών Συμβούλων, εκπροσώπων Ξένων χωρών, φορέων και απογόνων των πεσόντων και σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Πλατανιά συνεχίζονται με το εξής πρόγραμμα:

Σάββατο 24 Μαΐου ώρα 10:00 π.μ Δ. Ενότητα Μουσούρων Τ.Κ Αλικιανού

Μνημείο Κερίτη

 Επιμνημόσυνη Δέηση

 Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

 Ομιλία για τα γεγονότα από τον Νικόλαο Καστρινάκη, Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών

 Κατάθεση στεφάνων

 Απόδοση τιμών

 Ενός λεπτού σιγή

 Ανάκρουση εθνικών ύμνων

 Πέρας τελετής

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά

Κυριακή 25 Μαΐου ώρα 18:30 Δ. Ενότητα Πλατανιά Τ.Κ Μάλεμε

 18:30 – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΛΕΜΕ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ – Μνημείο Μάχης Κρήτης

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικοί Ύμνοι

Β’ ΜΕΡΟΣ

• Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νικόλαο Καλογερή

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

• Ομιλία από τον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

• Χαιρετισμός Κυβερνητικού Εκπροσώπου

• Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1ης ΜΚ/Δ

• Αεροπορική επίδειξη Μεμονωμένου Αεροσκάφους F16 από την 115 ΠΜ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, NK-ΑΔΦΧ, 5Η Α/Μ ΤΑΞ, 115 ΠΜ, 1ΗΣ ΜΚ/Δ

Το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν οι παράλληλες εκδηλώσεις του Δήμου Πλατανιά, σε κοινότητες που οι κάτοικοί τους εκτελέσθηκαν από τους κατακτητές της Κρήτης, λόγω της αντίστασης που προέβαλαν.