Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργη Παπαδόσηφου, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (04 Οκτωβρίου)

«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, τιμούμε όλα τα ζώα που συνυπάρχουν μαζί μας, στο σπίτι, στη γειτονιά, στον δημόσιο χώρο, στο ευρύτερο περιβάλλον και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας και της ευημερίας τους.

Τα ζώα δεν είναι απλώς συντροφιά ή “εργαλεία δουλειάς”, αλλά έμβια όντα με συναισθήματα, ανάγκες και δικαιώματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και στην υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι σε όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων συντροφιάς, τα οποία συχνά βιώνουν εγκατάλειψη και κακομεταχείριση.

Μας καλεί να αναλογιστούμε τη σημασία της προστασίας των ζώων και να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες που έχουμε ως κοινωνία για την ευημερία τους.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προώθηση πρακτικών υιοθεσίας και υπεύθυνης κηδεμονίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Η φιλοζωία είναι πολιτισμός, διότι η φροντίδα και η προστασία των ζώων, ειδικά των πιο αδύναμων όπως τα αδέσποτα, αντικατοπτρίζει την ανθρωπιά και την ευαισθησία μιας κοινωνίας απέναντι στα πλάσματα που την περιβάλλουν.

Με συνεργασία και αλληλεγγύη, Πολιτεία, Δήμος και εθελοντές, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο πιο φιλικό και ασφαλή για όλα τα ζώα. Ας αξιοποιήσουμε αυτήν την ημέρα για να κάνουμε μια υπόσχεση: να αντιμετωπίζουμε τα ζώα με σεβασμό, να συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και να προάγουμε τη συνείδηση γύρω από τη σημασία της υπεύθυνης κηδεμονίας.

Κάθε μικρή ενέργεια μετράει και όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, προσφέροντας στους μικρούς μας φίλους απλόχερα αγάπη, στοργή και συντροφικότητα, χωρίς να ξεχνάμε ότι η προστασία όλων των ζώων είναι δείκτης πολιτισμού και ανθρωπιάς.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές φιλόζωους του Δήμου μας, μεμονωμένους και οργανωμένους, για την πολύτιμη, πολυετή και διαχρονική προσφορά τους στην προστασία όλων ανεξαιρέτως των ζώων».