ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με αποτέλσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Ηράκλειο

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με αποτέλσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε μία μεθυσμένη Βρετανίδα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η γυναίκα επιτέθηκε λεκτικά τόσο σε επιβάτες, όσο και σε μια αεροσυνοδό που την πλησίασε με στόχο να την ηρεμήσει.

Εν εξάλλω η Βρετανίδα στην πτήση

Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, όταν η μεθυσμένη γυναίκα που ταξίδευε με τον σύζυγο και το παιδί της, ξέσπασε σε ύβρεις και απειλές, επειδή όπως έλεγε, ενοχλήθηκε από επιβάτη που κλωτσούσε το κάθισμά της. Στο αεροπλάνο που βρισκόταν κοντά στο Ηράκλειο άρχισε να επικρατεί αναστάτωση, η οποία αποτυπώνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο.

Κάποια στιγμή, πριν την αναγκαστική προσγείωση, η Βρετανίδα χτύπησε και έγδαρε μια αεροσυνοδό, αφήνοντάς την να αιμορραγεί, ενώ δεν δίστασε να απειλήσει τους συνεπιβάτες της με φράσεις όπως: «Θα πάτε όλοι κάτω με πάταγο».

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνουν τη γυναίκα να χειρονομεί, να βρίζει και να φωνάζει, την ώρα που άλλοι προσπαθούν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της να «χαλαρώσει».

Κλιμακώθηκε η συμπεριφορά της οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επιβάτιδα μεταφέρθηκε από το πλήρωμα στην πρώτη σειρά θέσεων για να ελεγχθεί πιο εύκολα, όμως η συμπεριφορά της κλιμακώθηκε. Επιβάτες περιέγραψαν ότι «έβριζε τους πάντες», ενώ σε κάποια στιγμή στράφηκε και κατά του συντρόφου της, φωνάζοντάς του: «Τελείωσα μαζί σου, σε μισώ».

Ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου και μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Ηράκλειο η αστυνομία συνέλαβε την 38χρονη, ενώ στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του χωρίς άλλα προβλήματα.

Παρά την προσγείωση, η γυναίκα συνέχισε να προκαλεί, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού...

0
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός...

0
Με μεγάλη επιτυχία και με συγκίνηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή...

Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού...

0
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός...

0
Με μεγάλη επιτυχία και με συγκίνηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός ένωσε καρδιές
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργη Παπαδόσηφου, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (04 Οκτωβρίου)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ρεθύμνης:Δήλωση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργη Παπαδόσηφου, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (04 Οκτωβρίου)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Στις 4 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί και εορτάζεται η...

2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός ένωσε καρδιές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία και με συγκίνηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή...

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Νεκρός 26χρονος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο...

Χανιά:Βραδιά Αλληλεγγύης και Αγάπης Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST