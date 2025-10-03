Βίντεο-ντοκουμέντο με μεθυσμένη Βρετανίδα που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο Ηράκλειο

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση, με αποτέλσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε μία μεθυσμένη Βρετανίδα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η γυναίκα επιτέθηκε λεκτικά τόσο σε επιβάτες, όσο και σε μια αεροσυνοδό που την πλησίασε με στόχο να την ηρεμήσει.

Εν εξάλλω η Βρετανίδα στην πτήση

Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, όταν η μεθυσμένη γυναίκα που ταξίδευε με τον σύζυγο και το παιδί της, ξέσπασε σε ύβρεις και απειλές, επειδή όπως έλεγε, ενοχλήθηκε από επιβάτη που κλωτσούσε το κάθισμά της. Στο αεροπλάνο που βρισκόταν κοντά στο Ηράκλειο άρχισε να επικρατεί αναστάτωση, η οποία αποτυπώνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο.

Κάποια στιγμή, πριν την αναγκαστική προσγείωση, η Βρετανίδα χτύπησε και έγδαρε μια αεροσυνοδό, αφήνοντάς την να αιμορραγεί, ενώ δεν δίστασε να απειλήσει τους συνεπιβάτες της με φράσεις όπως: «Θα πάτε όλοι κάτω με πάταγο».

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνουν τη γυναίκα να χειρονομεί, να βρίζει και να φωνάζει, την ώρα που άλλοι προσπαθούν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της να «χαλαρώσει».

Κλιμακώθηκε η συμπεριφορά της οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επιβάτιδα μεταφέρθηκε από το πλήρωμα στην πρώτη σειρά θέσεων για να ελεγχθεί πιο εύκολα, όμως η συμπεριφορά της κλιμακώθηκε. Επιβάτες περιέγραψαν ότι «έβριζε τους πάντες», ενώ σε κάποια στιγμή στράφηκε και κατά του συντρόφου της, φωνάζοντάς του: «Τελείωσα μαζί σου, σε μισώ».

Ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου και μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Ηράκλειο η αστυνομία συνέλαβε την 38χρονη, ενώ στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του χωρίς άλλα προβλήματα.

Παρά την προσγείωση, η γυναίκα συνέχισε να προκαλεί, αναφέρουν οι πληροφορίες.