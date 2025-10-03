2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου: Ο Εθελοντισμός ένωσε καρδιές

Με μεγάλη επιτυχία και με συγκίνηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο για τρεις ημέρες γέμισε την πόλη με δράση, προσφορά και μηνύματα ζωής.

Το φετινό Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα Άτομα με Αναπηρία, στον άνθρωπο, στην ενότητα, στη συμπερίληψη και στην αγάπη που δυναμώνει. Με τη συμμετοχή 27 εθελοντικών ομάδων, συλλόγων και καλλιτεχνών, δόθηκε βήμα στη φωνή τους, παρουσιάστηκαν βιώματα και δημιουργίες, ακούστηκε το «Τραγούδι των Αναπήρων» και συγκίνησαν οι παρουσίες του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, καθώς και η πρωτότυπη παρέμβαση του Κωνσταντίνου Σύρμου που κάλεσε το κοινό να δει τον κόσμο μέσα από μια διαφορετική οπτική.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στο χαιρετισμό του ανέφερε πως ο εθελοντισμός είναι η ψυχή της κοινωνίας και η δύναμη που ενώνει, εμπνέει και οδηγεί μπροστά, και υπενθύμισε ότι το Ηράκλειο έχει αγκαλιάσει τις εθελοντικές δράσεις αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο λέξη, αλλά είναι πράξη και στάση ζωής.

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Δαφέρμου–Χρονάκη, τόνισε: «Ο Εθελοντισμός είναι πλημμυρισμένος με αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι που μας δυναμώνει και μας ενώνει όλους, κάνοντάς μας μια κοινωνία ενεργών πολιτών».

Το Φεστιβάλ πλαισιώθηκε με πλήθος δράσεων από τις εθελοντικές ομάδες, αφιερωμένων στη φύση, τον άνθρωπο, την υγεία και τον πολιτισμό, που έδωσαν στο κοινό μηνύματα, εμπειρίες και γνώσεις, αφήνοντας πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Ξεχωριστή θέση στο Φεστιβάλ, είχε η συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, των συγκροτημάτων του Μιχάλη Κουνάλη, του Τάσου Νικηφόρου και του Μάνου Παπαδάκη και των σχολών χορού «Μαυρόκωστα».

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού ευχαριστεί θερμά όλο τον κόσμο που συμμετείχε, τους Αντιδημάρχους Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, Γιάννα Καλονάκη, Νίκο Γιαλιτάκη και Γιάννη Τσαπάκη για την παρουσία τους, τις 27 εθελοντικές ομάδες που συμμετείχαν και μετέδωσαν τον παλμό της προσφοράς, τους καλλιτέχνες που προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς, τη Φιλαρμονική του Δήμου, το Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Ηρακλείου,

και προσωπικά τον Στέλιο Ζερβό, τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων για την έμπρακτη στήριξή τους, το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού-ΚΕΣΑΝ, όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία, και ιδιαίτερα την προϊσταμένη του Τμήματος Εύη Μαρτιμιανάκη που είχε την ευθύνη συντονισμού και τη Διοικητική Υποστήριξη και την Αριστέα Βολιτάκη για την πολύτιμη οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη.

Η πόλη έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα: όταν οι άνθρωποι ενώνονται, η αγάπη γίνεται δύναμη δημιουργίας και αλλαγής.