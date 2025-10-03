Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με 17 κιλά ακατέργαστη κάνναβη και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν (46) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρων

Συνελήφθη -1- ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν (46) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρων

Επιπλέον κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης -17- κιλών και -640- γραμμαρίων

Ολοκληρώθηκε χθες (02.10.2025) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού κατηγορούμενου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο καλλιεργούνταν επιμελώς δενδρύλλια κάνναβης και κατελήφθη 57χρονος κατά το χρόνο που προέβαινε σε καλλιεργητικές εργασίες και συνελήφθη.

Εντός της φυτείας εντοπίσθηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του και σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -46- δενδρύλλια κάνναβης πλήρους ανάπτυξης ύψους έως (3,5) μέτρα

• -17- κιλά και -640- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

• διάφορα πειστήρια (εξοπλισμός, καλλιεργητικά εργαλεία κ.α.)

• ζυγαριά ακριβείας

• κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.