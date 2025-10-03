Δήμος Ηρακλείου:Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών

Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών από τον Δήμο Ηρακλείου

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκέντρωσε, με ενέργειες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, σχολικά είδη τα οποία στη συνέχεια διανεμήθηκαν στις οικογένειες οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Τα πακέτα σχολικών ειδών αποτελούμενα από διάφορα είδη (σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, σετ γεωμετρικών οργάνων, ντοσιέ κ.ά.) παραδόθηκαν σε 150 μαθητές (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου), από τις Κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, δίνοντας χαρά στα παιδιά και ανακούφιση στους γονείς.

Αρωγοί στην προσπάθεια ήταν και δωρητές τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί για την ευγενική προσφορά τους και συγκεκριμένα:

• Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (κατάστημα Λ. Ικάρου)

• Σούπερ Μάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

• Βιβλιοπωλείο ΚΥΒΟΣ

• Βιβλιοπωλείο ΠΕΡΙ…ΓΡΑΦΗΣ & ΛΟΓΟΥ

• Βιβλιοπωλείο ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

• Βιβλιοπωλείο ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΣ

• Βιβλιοπωλείο ΓΡΑΦΙΤΗΣ

• Γραφείο Τουρισμού TREND TOURISTIC.