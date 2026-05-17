Ηράκλειο: Λαμπρότητα και κατάνυξη στην 60ή επέτειο από την επιστροφή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Τίτου

Πλήθος πιστών στην κορύφωση των εκδηλώσεων.

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και αρχών του τόπου κορυφώνεται στο Ηράκλειο το διήμερο εορτασμού για την 60η επέτειο της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου από τη Βενετία της Ιταλίας.

Του Εσπερινού, στον ομώνυμο Ιερό Καθεδρικό Ναό που είναι αφιερωμένος στον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας Κρήτης θα ακολουθήσει λιτάνευση της Τίμιας Κάρας.

Η πομπή θα διέλθει των οδών:

25ης Αυγούστου (κάθοδος)

πλατεία 18 Άγγλων (δέηση υπέρ των πεσόντων)

25ης Αυγούστου (άνοδος)

Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Άγιος Τίτος εικόνες

