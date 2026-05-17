Καταγγελία σοκ από τουρίστες: Τους σημάδευαν με όπλα από καρότσα 4Χ4 στον ΒΟΑΚ – Ήρθαν για διακοπές και βρήκαν… πόλεμο (vid)

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αυστραλοί τουρίστες έκαναν επώνυμη αναφορά για το σοκαριστικό περιστατικό που βίωσαν εν κινήσει στον ΒΟΑΚ – Ζητούνται απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σίγουρα θα μείνουν αξέχαστες οι διακοπές στην Κρήτη για ένα ζευγάρι από την Αυστραλία, το οποίο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, βίωσε ένα σοκαριστικό περιστατικό στον ΒΟΑΚ και προχώρησε σε επώνυμη αναφορά.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ενώ κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πετρέ με κατεύθυνση προς τα Χανιά, βρέθηκαν πίσω από αγροτικό αυτοκίνητο με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο όχημα διακρίνονται επίσης ενδείξεις και σήματα που παραπέμπουν στον Στρατό. Στην καρότσα του αγροτικού επέβαιναν δύο άνδρες με στρατιωτικές παραλλαγές. Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς οπλοπολυβόλο, ενώ ο δεύτερος, σε θέση πρηνηδόν, κρατούσε στρατιωτικό τυφέκιο, φέροντας το – σύμφωνα με την καταγγελία – προς την κατεύθυνση των διερχόμενων οχημάτων. Οι δύο άνδρες φαίνεται να φέρουν διακριτικά στους ώμους, τα οποία πιθανώς παραπέμπουν σε Εθνοφύλακες, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το ζευγάρι από την Αυστραλία περιγράφει με έντονη ανησυχία όσα έζησε το πρωί της Κυριακής, εκφράζοντας απορία και φόβο για το κατά πόσο επιτρέπεται μία τέτοια εικόνα σε δημόσιο δρόμο.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν από τους αρμόδιους φορείς:

Πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετακίνηση με αυτό τον τρόπο σε δημόσιο οδικό δίκτυο, με εκτεθειμένα όπλα και άτομα σε στρατιωτική περιβολή πάνω σε κοινό αγροτικό όχημα;

Υπήρχε σε εξέλιξη κάποια άσκηση ή οργανωμένη δραστηριότητα; Εφόσον ναι, γιατί τα όπλα δεν μεταφέρονταν με τρόπο που προβλέπεται από τους κανόνες ασφαλείας;

Υπήρχε σχετική άδεια ή εποπτεία από κάποια στρατιωτική μονάδα ή αρμόδια υπηρεσία;

Ακόμη πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, ένα από τα όπλα φαίνεται να στρέφεται προς διερχόμενα οχήματα, έστω και αν αυτό έγινε «για αστείο», όπως σχολιάζουν αυτόπτες μάρτυρες.

Μία τέτοια εικόνα προκαλεί εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα σε επισκέπτες του νησιού, ενώ δημιουργεί και αρνητικές εντυπώσεις για την ασφάλεια και την εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό.

Το περιστατικό πλέον χρήζει πλήρους διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κανόνες ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ηράκλειο: Λαμπρότητα και κατάνυξη στην 60ή επέτειο...

Πλήθος πιστών στην κορύφωση των εκδηλώσεων. Με τη συμμετοχή πλήθους...

Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από την πεζογέφυρα της...

Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα και...

