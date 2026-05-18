Η λαοθάλασσα στον 16ου Γύρο της Πόλης ανέβασε ψηλά τον πήχη του δρομικού κινήματος

Σε μια πρωτόγνωρη στα χρονικά του Ρεθύμνου κοσμοπλημμύρα η οποία ασφαλώς καθίσταται σημείο αναφοράς και σε πανελλήνιο επίπεδο, εξελίχθηκε ο 16ος Γύρος της Πόλης που διεξήχθη χθες (Κυριακή, 17 Μαΐου 2026) καταγράφοντας πάνω από 1.100 συμμετοχές!

Η λαοθάλασσα που ξεχύθηκε στους δρόμους και πλημμύρισε όλη την πόλη ξεπέρασε όχι μόνο κάθε προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού, αλλά και όλες τις προσδοκίες τόσο των διοργανωτών, όσο και των συμμετασχόντων αρκετοί από τους οποίους προέρχονταν και από τους υπόλοιπους Νομούς της Κρήτης.

Ο Γύρος Πόλης διοργανώθηκε από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, της Ένωσης Γυμναστών Ρεθύμνου και του Τμήματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

«Πραγματικά ο 16ος Γύρος της Πόλης έγραψε ιστορία, αφήνει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα και ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέρευσαν στο Ρέθυμνο, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και βεβαίως τους εθελοντές που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους» τόνισε ο νυν Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ρεθύμνης, πρώην Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού και Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, Δημήτρης Λαχνιδάκης, ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα της διοργάνωσης.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και νιώθουμε υπερήφανοι όχι μόνο για τον τεράστιο αριθμό συμμετοχών και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, αλλά και επειδή όλες οι διαδρομές διεκπεραιώθηκαν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η διαχείριση και η εύρυθμη διεξαγωγή μιας τόσο πολυπληθούς εκδήλωσης σε ανοικτό χώρο» σχολίασε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε από τον Δημοτικό Κήπο στις 09:30 ενώ η αυλαία έπεσε στις 12:30 με τις απονομές, πάντοτε υπό τους ήχους της μουσικής την επιμέλεια της οποίας είχε σε ρόλο dj ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας των Ρέθυμνο Cretan Kings, Μπρεντ Πετγουέι.

Στον αγώνα των 10.000 μέτρων επικράτησε ο Σωκράτης Ψυχαράκης ο οποίος στις 5 Απριλίου είχε αναδειχθεί νικητής και στον Νικηφόρειο Δρόμο των 23 χιλιομέτρων, ενώ στην κατηγορία των γυναικών πρώτευσε παρομοίως η Μαρία Νικολακάκη

Οι τρεις πρώτοι νικητές και οι τρεις πρώτες νικήτριες ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Αγώνας 10.000 μέτρων

ΑΝΔΡΕΣ

1. Σωκράτης Ψυχαράκης 0:36:11.290

2. Νίκος Πάτσο 0:36:48.290

3. Μανώλης Σηφάκης 0: 36:48.783

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. Μαρία Νικολακάκη 0:40:27.750

2. Άντρη Ευαγγέλου 0:42:47.496

3. Ιωάννα Χατζάκη 0:43:28.610

Αγώνας 5.000 μέτρων

ΑΝΔΡΕΣ

1. Σάουλ Κλέμολα (Φινλανδία) 0:17:36.874

2. Γρηγόρης Παπακανδεράκης 0:17:42.384

3. Φίλιππος Μαράκης 0:18:22.377

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. Μαρτίνα Κυριακάκη 0:22:12.340

2. Νικολέτα Λαδά 0:22:24.847

3. Μαρίτα Παπαβασιλείου 0:22:36.840

Αγώνας 5.000 μέτρων μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων

ΑΓΟΡΙΑ

1. Γιάννης Ανυφαντάκης 0:19:50.276

2. Γιώργος Λαγωνικάκης 0:20:49.260

3. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος 0:20:49.770

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Φαίη Μαρκάκη 0:25:19.973

2. Αλεξανδριανή Βούλγαρη 0:27:42.970

3. Αργυρώ Ψαρουδάκη 0:29:59.186

Αγώνας 1.000 μέτρων μαθητών Δημοτικών Σχολείων

ΑΓΟΡΙΑ

1. Γιώργος Λαγωνικάκης

2. Μάριος Ταταράκης

3. Γιώργος Ορφανουδάκης

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Δήμητρα Κρέκου

2. Ελένη Καρίδη

3. Νεφέλη Βακιρτζή και Μάγδα Φανουργάκη

Αγώνας 5.000 μέτρων οικογενειών (Family Run)

1. Άννα Παρασκευά 0:19:56.320

2. ΝΟ Ανάστος 0:19:58.316

3. Βαγγέλης Δρανδάκης 0:27:39260

Αγώνας 1.000 μέτρων ΑμεΑ

1. Κώστας Γαρυφαλλάκης 0:46:12.556

 Τις απονομές στους νικητές πραγματοποίησαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Λαχνιδάκης, Νίκος Προβιάς, Γιώργος Παπαδόσηφος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Δερεδάκης.

 Επί πλέον τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ασημένιας Φήταμ που υπήρξε χορηγός της διοργάνωσης, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Γυμναστήριο Alter Life το οποίο συμμετείχε με την πολυπληθέστερη αντιπροσωπεία, αποτελούμενη 38 άτομα!

 Η Οργανωτική Επιτροπή, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Αθλητισμού και ο ΣΔΥΡ ευχαριστούν όλους τους φορείς που συνέβαλαν ως χορηγοί και υποστηρικτές στην επιτυχημένη διεξαγωγή του 16ου Γύρου της Πόλης: την εταιρεία OTS, το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ασημένιας Φήταμ, τον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Δίκτυο ΡΕΘελοντώ, την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Ρεθύμνου, το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, την Τροχαία Ρεθύμνου και την πολυάριθμη ομάδα εθελοντών του Πανεπιστημίου Κρήτης με επικεφαλής τον Κώστα Βλάση.

Από το Γραφείο Τύπου