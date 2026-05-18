ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

O Αλέξανδρος Σεργάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιλέχθηκε ως κύριος Υπότροφος του Προγράμματος Ι.Κ.Υ.–Fulbright Greece Partnership Award for Greek Research Students για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αλέξανδρος Σεργάκης, επιλέχθηκε ως κύριος Υπότροφος του Προγράμματος Ι.Κ.Υ.–Fulbright Greece Partnership Award for Greek Research Students για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Η υποτροφία αφορά Διδακτορική Έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αποτελεί μία από τις πέντε θέσεις που απονεμήθηκαν σε υποψήφιους Διδάκτορες από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της υποτροφίας, ο Αλέξανδρος Σεργάκης θα πραγματοποιήσει εξάμηνη ερευνητική επίσκεψη στο Purdue University, στο West Lafayette της Indiana, με αντικείμενο συναφές με τη διδακτορική του έρευνα στο πεδίο της διάγνωσης σφαλμάτων και της προγνωστικής συντήρησης ηλεκτρομηχανικών συστημάτων ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ενισχύει τη διεθνή ακαδημαϊκή του εξωστρέφεια.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή της λαϊκής...

0
Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων...

Χαιρετισμός στο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

0
Το Σάββατο, 16 Μαΐου, κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής...

Ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή της λαϊκής...

0
Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων...

Χαιρετισμός στο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

0
Το Σάββατο, 16 Μαΐου, κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η λαοθάλασσα στον 16ου Γύρο της Πόλης ανέβασε ψηλά τον πήχη του δρομικού κινήματος
Επόμενο άρθρο
Πρεμιέρα για την «Φαύστα» αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη Νέα Χώρα στις 21 Μαΐου

ΠΚ team ΠΚ team -
Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων...

Χαιρετισμός στο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Σάββατο, 16 Μαΐου, κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής...

Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» φέρνει επτά κρίσιμα θέματα στις σημερινές συνεδριάσεις του Δήμου Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης...

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026 – Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο Ελεύθερη είσοδος για το κοινό στη γιορτή πολιτισμού

ΠΚ team ΠΚ team -
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σήμερα Δευτέρα 18...