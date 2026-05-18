O Αλέξανδρος Σεργάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιλέχθηκε ως κύριος Υπότροφος του Προγράμματος Ι.Κ.Υ.–Fulbright Greece Partnership Award for Greek Research Students για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

Ο υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αλέξανδρος Σεργάκης, επιλέχθηκε ως κύριος Υπότροφος του Προγράμματος Ι.Κ.Υ.–Fulbright Greece Partnership Award for Greek Research Students για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Η υποτροφία αφορά Διδακτορική Έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αποτελεί μία από τις πέντε θέσεις που απονεμήθηκαν σε υποψήφιους Διδάκτορες από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της υποτροφίας, ο Αλέξανδρος Σεργάκης θα πραγματοποιήσει εξάμηνη ερευνητική επίσκεψη στο Purdue University, στο West Lafayette της Indiana, με αντικείμενο συναφές με τη διδακτορική του έρευνα στο πεδίο της διάγνωσης σφαλμάτων και της προγνωστικής συντήρησης ηλεκτρομηχανικών συστημάτων ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ενισχύει τη διεθνή ακαδημαϊκή του εξωστρέφεια.