Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Ενδεχόμενη, προσωρινή δυσχέρεια τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών από υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης δικτύου.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Πληροφορικής Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει του πολίτες ότι την Τρίτη 10 και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ενδεχομένως να ανακύψει προσωρινή αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς επίσης και στη χρήση των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες (όπως λειτουργία ιστοσελίδας του Δήμου, διενέργεια πληρωμών κ.α.)

Η πιθανή δυσλειτουργία, θα προκληθεί από τις προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της μετάβασης από το Σύζευξις Ι στο Σύζευξις ΙΙ.

Ο Δήμος Ρεθύμνης και η αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής, ζητούν την κατανόηση των πολιτών που αξιοποιούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησής τους από τις δημοτικές υπηρεσίες και τους διαβεβαιώνουν για την ποιοτική αναβάθμισή της την οποία θα διασφαλίσουν οι επικείμενες εργασίες δικτύου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

UNESCO – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Η...

0
Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων την εβδομάδα της...

0
Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται το...

UNESCO – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Η...

0
Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων την εβδομάδα της...

0
Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται το...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.»
Επόμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για απείθεια στον «Φραπε» – Πότε θα δικαστεί ο Ξυλούρης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

UNESCO – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Η ελληνική γλώσσα ως οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά και η διαχρονική συμβολή της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων την εβδομάδα της «Απόκρεω»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται το...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για απείθεια στον «Φραπε» – Πότε θα δικαστεί ο Ξυλούρης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η δίωξη σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού...

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST