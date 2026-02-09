Δήμος Ρεθύμνης:Ενδεχόμενη, προσωρινή δυσχέρεια τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών από υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης δικτύου.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει του πολίτες ότι την Τρίτη 10 και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ενδεχομένως να ανακύψει προσωρινή αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς επίσης και στη χρήση των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες (όπως λειτουργία ιστοσελίδας του Δήμου, διενέργεια πληρωμών κ.α.)

Η πιθανή δυσλειτουργία, θα προκληθεί από τις προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της μετάβασης από το Σύζευξις Ι στο Σύζευξις ΙΙ.

Ο Δήμος Ρεθύμνης και η αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής, ζητούν την κατανόηση των πολιτών που αξιοποιούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησής τους από τις δημοτικές υπηρεσίες και τους διαβεβαιώνουν για την ποιοτική αναβάθμισή της την οποία θα διασφαλίσουν οι επικείμενες εργασίες δικτύου.