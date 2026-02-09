Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης με τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.».

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανόταν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και διάφορα θέματα του Συνεταιρισμού.

Η Γ.Σ. επικύρωσε τα νέα μέλη του συνεταιρισμού. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στης Συνέλευσης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ Δημήτριος Αλεξάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο του εκλιπόντος Προέδρου Δ.Σ. κ Απόστολου Αλεξάκη με αναφορά και στο έργο των εκλιπόντων μελών Δ.Σ. κ. Κουκουράκη Εμμανουήλ, Παπαγιαννάκη Ιωάννη, Βασιλάκη Ευάγγελου και Νικολακάκη Γεωργίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Αλεξάκης αναφέρθηκε επίσης στην για ακόμα μία χρονιά ανοδική πορεία του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε ανάπτυξη τζίρου και κερδοφορίας.

Το γενικότερο κλίμα εμπιστοσύνης και ικανοποίησης για την πορεία του συνεταιρισμού αποτυπώθηκε στην σχετική ψηφοφορία.

Αναλυτικότερα, εψήφισαν 985 μέλη του Συνεταιρισμού και αναδείχθηκαν (κατά αλφαβητική σειρά) τα παρακάτω μέλη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου:

Διοικητικό Συμβούλιο
1) Αλεξάκης Δημήτριος του Αποστόλου
2) Γεωργιακάκης Ηλίας του Παύλου
3) Κουκουράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

4) Κουφός Παράσχος του Γεωργίου
5) Μπαουράκης Γεώργιος του Μιχαήλ
6) Σταγάκης Παντελής του Εμμανουήλ

1ος Αναπληρωματικός Καβαλιεράκης Στέφανος του Νικολάου

Εποπτικό Συμβούλιο

1) Γεωργακάκης Γεώργιος του Δημητρίου
2) Κορωνάκης Αριστοτέλης του Στυλιανού
3) Μεντάκης Γεώργιος του Νικολάου
4) Πετράκης Ευάγγελος του Σπυρίδωνα
5) Χαζηράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

UNESCO – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Η...

0
Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για απείθεια στον «Φραπε» –...

0
Η δίωξη σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού...

UNESCO – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Η...

0
Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για απείθεια στον «Φραπε» –...

0
Η δίωξη σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην Τουριστική Έκθεση «ΙΜΤΜ 2026 », του ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Ενδεχόμενη, προσωρινή δυσχέρεια τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών από υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης δικτύου.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

UNESCO – Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Η ελληνική γλώσσα ως οικουμενική πολιτιστική κληρονομιά και η διαχρονική συμβολή της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, τον Νοέμβριο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων την εβδομάδα της «Απόκρεω»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται το...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για απείθεια στον «Φραπε» – Πότε θα δικαστεί ο Ξυλούρης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η δίωξη σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού...

Δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST