Δήμος Ρεθύμνης:Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών σχετικά με τις αλλαγές λόγω έναρξης λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ/OpenBusiness – Σημαντικά Ορόσημα»

Από το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ρεθύμνης, υπενθυμίζεται προς τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ότι από τις 3 Φεβρουαρίου 2025 έχει τεθεί σε λειτουργία προς εξυπηρέτησή τους το νέο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για το σύστημα που αντικατέστησε το NotifyBusiness και υποστηρίζοντας ψηφιακά τις αδειοδοτικές διαδικασίες για τις οικονομικές δραστηριότητες του ν.4442/2016 στην Ελλάδα.

Το Open Business θα διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης ηλεκτρονικά, παρέχοντας ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες αρχές.

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ (OpenBusiness) αποτελεί πλέον την αποκλειστική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Το παλιό σύστημα NotifyBusiness έχει καταργηθεί για νέες αιτήσεις, παραμένει μόνο για αναζήτηση στοιχείων.

Όλες οι λειτουργούσες δραστηριότητες οφείλουν να πραγματοποιήσουν απογραφή στο ΟΠΣ-ΑΔΕ, υποβάλλοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους. Η απογραφή δεν αποτελεί αδειοδοτική διαδικασία, αλλά είναι υποχρεωτική και η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει παράβολο.

Παράλληλα, όλες οι δραστηριότητες πρέπει να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο σύστημα για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης. Η προθεσμία για την απογραφή και την ανάρτηση δικαιολογητικών είναι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ διασυνδέεται επίσης με άλλα ηλεκτρονικά μητρώα, όπως το ΜΗ.Τ.Ε., διευκολύνοντας την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων όπως τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και εξορυκτικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης έχει αναρτηθεί από την 29.09.2025, εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης με Θέμα:
«Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών σχετικά με τις αλλαγές λόγω έναρξης λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ/OpenBusiness – Σημαντικά Ορόσημα» ΑΔΑ:6ΝΠΙ46ΝΛΣΞ-7ΕΝ.

Η εγκύκλιος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.rethymno.gr/citizen/commercial-regulation/enimerosi-29-09-25.html

Ρέθυμνο : Μία μουσική γέφυρα Διασχολικών Χορωδιών γιόρτασε το Πολυτεχνείο
