Δήμος Ρεθύμνης:Πρόσκληση συνεργασίας στις εκπαιδευτικές κοινότητες των δημοτικών Σχολείων για την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πρόσκληση συνεργασίας απευθύνει στις εκπαιδευτικές κοινότητες των δημοτικών Σχολείων του Ρεθύμνου, τo Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις δράσεις που διοργανώνει με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», η οποία κάθε χρόνο εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έγγραφη πρόσκληση προς τις διευθύνσεις των σχολείων «… Η διαφορετικότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για κανέναν για την πλήρη ένταξή του στην κοινωνία».
Στόχος, λοιπόν, των συγκεκριμένων δράσεων είναι να αφυπνιστεί και να ευαισθητοποιηθεί η κοινότητα σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των Ατόμων με Αναπηρία.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, τα παιδιά θα βιώσουν την καθημερινότητα των ΑμεΑ και θα καλλιεργήσουν τις αρετές της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης προς τον ευάλωτο συνάνθρωπο.

Οι δράσεις απευθύνονται σε μαθητές του Δημοτικού και θα πραγματοποιούνται κατά τις πρωινές ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., από την Δευτέρα 1 έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο «Σπίτι Πολιτισμού» (οδός Εμμ. Βερνάρδου 12, στην Παλιά Πόλη).
Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν με τη σειρά τους, δράσεις ευαισθητοποίησης (ζωγραφική, μουσικό ή θεατρικό δρώμενο μαγνητοσκοπημένο, ταινίες μικρού μήκους, κατασκευές κτλ), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, για τον εορτασμό της Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2025-2026.

«..Πρόκειται επομένως για μια διαδραστική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές, -τριες θα αναλάβουν το διπλό ρόλο του αποδέκτη και δημιουργού. Κάθε φορά η συνεργασία με τα παιδιά μας κάνει ωριμότερους και πιο αισιόδοξους!» τονίζει η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα.

Τα Δημοτικά Σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνου είτε μέσω e -mail:

ken.koinotitas.reth@gmail.com είτε τηλεφωνικώς : 28313 41255, – 256, -257, -260, -207
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι λόγω περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής του προγράμματος, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων για συμμετοχή.

