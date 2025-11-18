Επιτιμοποίηση του Διακεκριμένου Επιστήμονα της Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων, Καθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει την τιμή να ανακοινώσει την Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του κορυφαίου επιστήμονα της Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων, Καθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη, με αφορμή τις εξαιρετικές συνεισφορές και προσφορά του, μεταξύ άλλων, στον τομέα των Βιοεπιστημών και της Βιοπληροφορικής.

Ο κ. Ταβερναράκης, ένας κορυφαίος επιστήμονας με διεθνή ακτινοβολία στον τομέα της μοριακής και νευροεπιστημονικής έρευνας, έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση και εξήγηση βιοεπιστημονικών φαινομένων που διαπερνούν επιστημονικούς τομείς. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Μοριακής Βιολογίας (EMBC) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, ενώ έχει λάβει πλήθος διεθνών διακρίσεων για το σημαντικό έργο του στον τομέα της γήρανσης, του νευροεκφυλισμού και των μοριακών μηχανισμών της κυτταρικής λειτουργίας.

Η αναγνώριση αυτή αντανακλά όχι μόνο την εκτίμηση του επιστημονικού του έργου, αλλά και μια τιμή για τη διασύνδεση και την ενδυνάμωση των επιστημονικών πεδίων της Βιολογίας και της Πληροφορικής, όπου η έρευνα του Καθηγητή Ταβερναράκη έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων.

Η απονομή του τιμητικού τίτλου στον κ. Ταβερναράκη υπογραμμίζει τη φήμη του Τμήματος Πληροφορικής ως κέντρου αριστείας, αναδεικνύει δε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως έναν από τους διεθνείς αναγνωρισμένους προορισμούς για την εκπαίδευση και την έρευνα.

Η τελετή επιτιμοποίησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, Ώρα 17:00 (*), στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα.

*Πέρας προσέλευσης 16:50

Πρόγραμμα Τελετής

Είσοδος του τιμωμένου και των μελών της Συγκλήτου

Έναρξη τελετής

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο

Έπαινος (laudatio) του τιμωμένου από το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο

Ανάγνωση του ψηφίσματος του Τμήματος Πληροφορικής από την Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγήτρια Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Αναγόρευση του τιμωμένου και επίδοση διασήμων από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο

Επίδοση ψηφίσματος και διδακτορικού διπλώματος

Αντιφώνηση και ομιλία του νέου επίτιμου διδάκτορα, Kαθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη

“Αποκωδικοποιώντας τη Βιολογία της Γήρανσης και των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων”

Μουσικός Επίλογος – Συναυλία από την Ionian Camerata, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΙΠ

Ottorino Respighi: Antiche danze et arie per liuto, Suite No.3 I. Italiana: Andantino II. Arie di Corte: Andante cantabile III. Siciliana: Andantino IV. Passacaglia: Maestoso

Σπύρος Γκικόντης – Διδασκαλία και διεύθυνση εγχόρδων

Γρηγορία-Ευτυχία Παπαγεωργίου, Απόλλωνας Ρώτας, Κωνσταντίνος Βαρβαδούκας, Φερενίκη Κασιούμη – Βιολί

Ειρήνη Αρακλιώτη, Μελίνα Χαλικιοπούλου – Βιόλα

Θανάσης Γκλούμπος, Ανδρέας Βιδάλης, Ζωή Στασινού – Τσέλο

Πέρας τελετής