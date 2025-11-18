Έφυγε από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του αείμνηστου Νίκου Βαρδινογιάννη και μέλος μιας οικογένειας που σημάδεψε την οικονομική και επιχειρηματική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Με καταγωγή από τον ιστορικό οίκο Ζηρίνη της Σμύρνης, η ίδια υπήρξε μια προσωπικότητα χαμηλών τόνων, προσήλωσης στην οικογένεια και διακριτικής προσφοράς.

Η Μανουέλα Βαρδινογιάννη και ο σύζυγός της, Νίκος, απέκτησαν τέσσερα παιδιά: την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο. Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, είχε ιδρύσει στις αρχές της δεκαετίας του ’60 τον επιχειρηματικό πυρήνα που αργότερα θα εξελισσόταν στον σημερινό Όμιλο Βαρδινογιάννη. Η ξαφνική του απώλεια, στις 2 Ιουλίου 1973, σε ηλικία μόλις 42 ετών, άφησε πίσω ένα τεράστιο κενό. Τη διοίκηση του ομίλου ανέλαβε τότε ο αδελφός του, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, συνεχίζοντας την πορεία που είχε ήδη χαράξει ο Νίκος.

Η επιχειρηματική διαδρομή του Νίκου Βαρδινογιάννη υπήρξε ραγδαία. Μετά την παραίτησή του από το Πολεμικό Ναυτικό, στράφηκε δυναμικά στον χώρο της ενέργειας και της ναυτιλίας. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 απέκτησε σημαντικά κεφάλαια μέσω της παράκαμψης του εμπάργκο καυσίμων που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ στη Ροδεσία· με δικά του τάνκερ τροφοδοτούσε το καθεστώς του Ίαν Σμιθ με αργό πετρέλαιο, παρά την επιτήρηση των βρετανικών δυνάμεων. Το κεφάλαιο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω επιχειρηματική του επέκταση, η οποία περιλάμβανε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων σε Κρήτη και Αίγυπτο και, το 1970, την ίδρυση της Motor Oil.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Μανουέλα αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Γκστάαντ της Ελβετίας. Εκεί, σε ένα περιβάλλον ηρεμίας και προστασίας, πέρασε τις επόμενες δεκαετίες κοντά στα παιδιά της, τα οποία τη συνόδευαν συχνά. Παρέμεινε μέχρι το τέλος μια μορφή ευγένειας, ηρεμίας και αξιοπρέπειας – ένας διακριτικός θεματοφύλακας της οικογενειακής συνοχής.

Σπάνια φωτογραφιζόταν ή μιλούσε δημόσια· ωστόσο, αποσπάσματα από το οικογενειακό της περιβάλλον έγιναν γνωστά μέσα από συνεντεύξεις της κόρης της, Ιωάννας, στο περιοδικό Life & Style το 2001. Η Ιωάννα είχε αναφερθεί τότε στον ρόλο της μητέρας της, τονίζοντας ότι «η μητέρα μας μας βοήθησε να κρατήσουμε τη μνήμη του πατέρα μας ζωντανή», λόγια που αντανακλούν τις προτεραιότητες και τις αξίες της Μανουέλας.

Η ίδια παρέμεινε ως το τέλος μια αθόρυβη αλλά καθοριστική φιγούρα στην πορεία της οικογένειας. Έφυγε από τη ζωή με την ίδια διακριτικότητα που τη συνόδευε πάντα, αφήνοντας πίσω ιστορίες, μνήμες και μια αίσθηση ήρεμης αξιοπρέπειας που σπάνια συναντάται στη δημόσια σφαίρα.