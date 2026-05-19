ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΗ ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων

Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ) Σταύρο Γαβαλά συναντήθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο της συνάντησης την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΗ στην περιοχή των Μαλάδων ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επέδωσε στον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ το σχετικό Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με τη θέση του Δήμου για τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία ταυτίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Επίσης, θέτει το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληροί ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων, τα οποία είναι:

• Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.
• Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.
• Να έχει τις κατάλληλες, απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Τα χωροταξικά αυτά κριτήρια, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε στον Σταύρο Γαβαλά ότι, με δεδομένη τη λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της ΕΑΣΗ, θα πρέπει η Διοίκησή της να λάβει υπόψη τόσο τη βούληση της τοπικής κοινωνίας όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
Κοινή διαπίστωση και των δυο πλευρών, ότι η διαχείριση του σοβαρού και ευαίσθητου ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Συνάντηση Νέας Αριστεράς και Πράσινων-Οικολογία – Ανάγκη διαλόγου και κοινής δράσης Σε θετικό κλίμα έγινε συνάντηση αντιπροσωπειών των κομμάτων της Νέας Αριστεράς και των Πράσινων -Οικολογία. Στη συνάντηση, που έγινε μετά από πρόσκληση της Νέας Αριστεράς, συμμετείχαν από την πλευρά της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Πέτη Πέρκα και ο Πάνος Σκουρλέτης, και από τους Πράσινους-Οικολογία ο Ηλίας Γιαννίρης, ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος και η Μαρία- Λεονί Γεωργοπούλου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές συμπτώσεις σε σημαντικά προγραμματικά στοιχεία. Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύ δημοκρατικό μέτωπο ανατροπής των πολιτικών που υποσκάπτουν το μέλλον της χώρας και του πλανήτη. Επίσης συμφώνησαν ότι αυτό προϋποθέτει σεβασμό στις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες των μερών. Τέλος, είναι αναγκαία η επεξεργασία κοινού προγράμματος, και η διακριτότητα του κάθε πολιτικού χώρου. Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς τονίστηκε η ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της Αριστεράς, καθώς και ο διαλόγος και η ανάληψη κοινής δράσης με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας. Οι Πράσινοι -Οικολογία δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες με όσους σέβονται τις πράσινες προτάσεις και την αυτονομία τους, και εργάζονται κατα προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση του χώρου της Πολιτικής Οικολογίας. Αξιολογούν θετικά τη μέχρι τώρα συνεργασία με τη Νέα Αριστερά σε εθνικό, αυτοδιοικητικό και κινηματικό επίπεδο. Τα δυο μέρη συμφώνησαν να συνεχιστεί η συζήτηση για μια προγραμματική βάση.
Συνάντηση Κατερίνας Σπυριδάκη με τον Παγκρήτιο Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων – Στο επίκεντρο εργασιακά ζητήματα, κοινωνική προστασία και τουριστική εκπαίδευση
