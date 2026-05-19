ΕΛΛΑΔΑΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνάντηση Νέας Αριστεράς και Πράσινων-Οικολογία – Ανάγκη διαλόγου και κοινής δράσης Σε θετικό κλίμα έγινε συνάντηση αντιπροσωπειών των κομμάτων της Νέας Αριστεράς και των Πράσινων -Οικολογία. Στη συνάντηση, που έγινε μετά από πρόσκληση της Νέας Αριστεράς, συμμετείχαν από την πλευρά της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Πέτη Πέρκα και ο Πάνος Σκουρλέτης, και από τους Πράσινους-Οικολογία ο Ηλίας Γιαννίρης, ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος και η Μαρία- Λεονί Γεωργοπούλου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές συμπτώσεις σε σημαντικά προγραμματικά στοιχεία. Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύ δημοκρατικό μέτωπο ανατροπής των πολιτικών που υποσκάπτουν το μέλλον της χώρας και του πλανήτη. Επίσης συμφώνησαν ότι αυτό προϋποθέτει σεβασμό στις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες των μερών. Τέλος, είναι αναγκαία η επεξεργασία κοινού προγράμματος, και η διακριτότητα του κάθε πολιτικού χώρου. Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς τονίστηκε η ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της Αριστεράς, καθώς και ο διαλόγος και η ανάληψη κοινής δράσης με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας. Οι Πράσινοι -Οικολογία δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες με όσους σέβονται τις πράσινες προτάσεις και την αυτονομία τους, και εργάζονται κατα προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση του χώρου της Πολιτικής Οικολογίας. Αξιολογούν θετικά τη μέχρι τώρα συνεργασία με τη Νέα Αριστερά σε εθνικό, αυτοδιοικητικό και κινηματικό επίπεδο. Τα δυο μέρη συμφώνησαν να συνεχιστεί η συζήτηση για μια προγραμματική βάση. . Για περισσότερες πληροφορίες: 6976 448442, 6974 185330, 6976 768074 ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ www.prasinoi-oikologia.gr facebook.com/prasinoi.oikologia.gr prasinoi.oikologia@gmail.com Facebook Copyright © *«Πράσινοι – Οικολογία», All rights reserved. Our mailing address is: info@prasinoi-oikologia.gr Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

– Ανάγκη διαλόγου και κοινής δράσης

Σε θετικό κλίμα έγινε συνάντηση αντιπροσωπειών των κομμάτων της Νέας Αριστεράς και των Πράσινων -Οικολογία.

Στη συνάντηση, που έγινε μετά από πρόσκληση της Νέας Αριστεράς, συμμετείχαν από την πλευρά της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Πέτη Πέρκα και ο Πάνος Σκουρλέτης, και από τους Πράσινους-Οικολογία ο Ηλίας Γιαννίρης, ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος και η Μαρία- Λεονί Γεωργοπούλου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές συμπτώσεις σε σημαντικά προγραμματικά στοιχεία.
Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύ δημοκρατικό μέτωπο ανατροπής των πολιτικών που υποσκάπτουν το μέλλον της χώρας και του πλανήτη.
Επίσης συμφώνησαν ότι αυτό προϋποθέτει σεβασμό στις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες των μερών. Τέλος, είναι αναγκαία η επεξεργασία κοινού προγράμματος, και η διακριτότητα του κάθε πολιτικού χώρου.

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς τονίστηκε η ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της Αριστεράς, καθώς και ο διαλόγος και η ανάληψη κοινής δράσης με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας.

Οι Πράσινοι -Οικολογία δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες με όσους σέβονται τις πράσινες προτάσεις και την αυτονομία τους, και εργάζονται κατα προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση του χώρου της Πολιτικής Οικολογίας. Αξιολογούν θετικά τη μέχρι τώρα συνεργασία με τη Νέα Αριστερά σε εθνικό, αυτοδιοικητικό και κινηματικό επίπεδο.

Τα δυο μέρη συμφώνησαν να συνεχιστεί η συζήτηση για μια προγραμματική βάση.
.
Για περισσότερες πληροφορίες: 6976 448442, 6974 185330, 6976 768074

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Γιαμαλάκη...

0
Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση μνήμης...

0
Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε...

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Γιαμαλάκη...

0
Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση μνήμης...

0
Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 21 Μάϊου 2026
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Γιαμαλάκη και 1878 από το Δήμο Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης στο ιστορικό αεροδρόμιο Μάλεμε

ΠΚ team ΠΚ team -
Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε...

Συνάντηση Κατερίνας Σπυριδάκη με τον Παγκρήτιο Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων – Στο επίκεντρο εργασιακά ζητήματα, κοινωνική προστασία και τουριστική εκπαίδευση

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών...

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΗ ως...