Περιοδεία ΚΚΕ στο Βενιζέλειο

Κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, πραγματοποίησε περιοδεία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί ο βουλευτής Ηρακλείου του Κόμματος είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ένωσης Εργαζομένων του νοσοκομείου και της τριμελούς Ένωσης των Γιατρών. Στην συνέχεια επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης με το προσωπικό του νοσοκομείου συζητήθηκε συγκεκριμένα το λειτουργικό πρόβλημα που έχει προκύψει στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου με την πρόσφατη εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής των ασθενών με βραχιολάκι, καθώς η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της λειτουργίας των ΤΕΠ έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τόνισαν ότι η εφαρμογή του γίνεται σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα ΤΕΠ της χώρας, το οποίο βρίσκεται στην 7η πανελλαδικά θέση σε προσέλευση, με σχεδόν 100.000 περιστατικά τον χρόνο με προσωπικό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ήδη αυξημένες ανάγκες, όπου υπάρχει μόλις ένα ακτινολογικό μηχάνημα για τακτικά και επείγοντα περιστατικά. Τ

αυτόχρονα το ΤΕΠ βρίσκεται και σε διαδικασία ανακατασκευής. Το πόστο διαλογής με βάση το νόμο οφείλει να λειτουργεί με ειδικευμένους ιατρούς και με εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Αντίθετα μέχρι σήμερα λειτουργεί με μετακίνηση ειδικευόμενων που ως τώρα κάλυπταν άλλες κρίσιμες θέσεις και με εκπαίδευση ενός μισάωρου βίντεο. Ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας, την διαλογή των ασθενών καλείται να κάνει διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Επιπρόσθετα σημείωσαν ότι ο χώρος που λειτουργεί δεν εξασφαλίζει ιδιωτικότητα, οπότε παραβιάζεται και εκτίθεται δημόσια τόσο το ιατρικό απόρρητο των ασθενών όσο και ο γιατρός. Έτσι οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται, η ταλαιπωρία των ασθενών μεγαλώνει και το ήδη επιβαρυμένο προσωπικό καλείται να εργαστεί με ακόμη μεγαλύτερο φόρτο υπερβαίνοντας τα όρια του, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Τέλος ανέφεραν ότι αν δεν υπάρξει στελέχωση του νοσοκομείου με προσωπικό κανένα άλλο μέτρο δεν μπορεί να μειώσει τις αναμονές των ασθενών.

Ο Μανώλης Συντυχάκης για όλα αυτά και συνολικότερα για την κατάσταση στον χώρο της δημόσιας υγείας σημείωσε ότι «διαχρονικά το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των υγειονομικών και των διεκδικήσεων τους. Όπως τόνισε στην ουσία το νέο σύστημα διαλογής στα ΤΕΠ του νοσοκομείου έρχεται να επιδεινώσει μια κατάσταση οριακής λειτουργίας, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στην ουσία, το νέο σύστημα διαλογής αποτελεί ακόμα ένα κρίκο και εργαλείο για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και της υποβάθμιση της δημοσίας υγείας και των νοσοκομείων, που εφαρμόζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας.

Στόχος αυτού του μέτρου αποτελεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η εντατικοποίηση του προσωπικού και ο ασθενής να στραφεί στην ιδιωτική υγεία, όταν θα περιμένει για ώρες να εξεταστεί. Λειτουργεί στην ουσία ως ακόμα ένας κόφτης για την πρόσβαση του λαού στην δημόσια υγεία.

Άλλωστε οι πολεμικοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο ΕΕ προβλέπουν παραπέρα περιορισμό των κοινωνικών δαπανών σε Υγεία και Παιδεία για τα επόμενα χρόνια. Χωρίς την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού του νοσοκομείου με σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας και την αναβάθμιση – στήριξη παράλληλα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η κατάσταση της δημόσιας υγείας συνεχώς θα επιδεινώνεται για τον λαό και τους εργαζόμενους.

Ως ΚΚΕ θα συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό σας, στον αγώνα που δίνετε για ένα αποκλειστικό δημόσιο σύστημα υγείας στο ύψος των αναγκών του 21ου αιώνα και μέσα και έξω από την Βουλή. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει κοινοβουλευτική παρέμβαση για το ζήτημα.»