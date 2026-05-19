Συνάντηση Κατερίνας Σπυριδάκη με τον Παγκρήτιο Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων – Στο επίκεντρο εργασιακά ζητήματα, κοινωνική προστασία και τουριστική εκπαίδευση

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Σφακιανάκη, και τον Ταμία του Συλλόγου, Μανώλη Καλαϊτζάκη, πραγματοποίησε η Βουλευτής Λασιθίου ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της με τους ανθρώπους και τους φορείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και τη συνολική θωράκιση ενός κλάδου που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της θεσμικής θωράκισης της θέσης του διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας και στη συνολική στελέχωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων παρουσίασε σειρά προτάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επαναφορά συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προϋποθέσεων για τη διευθυντική θέση, την αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας, την ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των στελεχών του κλάδου.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος και της αναγνώρισης υπερωριακής απασχόλησης για προϊσταμένους τμημάτων.

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στα ζητήματα κοινωνικής προστασίας και στα αναγκαία κίνητρα για την παραμονή ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το επίδομα ανεργίας, τη διάρκειά του και το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπόκειται σε φορολόγηση, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι κάθε χρόνο λόγω καθυστερήσεων στην καταβολή του. Πρόκειται για θέματα τα οποία η Βουλευτής έχει ήδη αναδείξει μέσω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, καθώς συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των εργαζομένων και με την ανάγκη διατήρησης έμπειρου προσωπικού στον τουριστικό τομέα.

Όπως επισημάνθηκε, δεν μπορεί να γίνεται διαρκής συζήτηση για την έλλειψη προσωπικού στον τουρισμό, η οποία έχει πλέον παγιωθεί σε περισσότερες από 80.000 κενές θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, χωρίς να αντιμετωπίζονται τα πραγματικά ζητήματα που επηρεάζουν την επιλογή των ανθρώπων να παραμείνουν στον κλάδο: η εργασιακή ασφάλεια, η κοινωνική προστασία, η προβλεψιμότητα και οι προοπτικές εξέλιξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο ζήτημα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την κα Σπυριδάκη να επαναλαμβάνει τη θέση της για ουσιαστική αναβάθμιση των δομών τουριστικής εκπαίδευσης και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Συζητήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης των ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου, με στόχο την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ενίσχυση των αποφοίτων τους, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης πραγματικών προοπτικών συνέχισης των σπουδών τους. Τέθηκε παράλληλα ένα κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ: ενώ θεσμικά προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω ακαδημαϊκής εξέλιξης με συνέχιση των σπουδών σε Τμήματα ή Μονοτμηματικές Σχολές ΑΕΙ που έχουν ως κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές, στην πράξη προκύπτουν σημαντικά εμπόδια, καθώς δεν αναγνωρίζονται επαρκώς μαθήματα από τους οδηγούς σπουδών των ΑΣΤΕ, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες ακαδημαϊκής συνέχειας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ΣΑΕΚ και συνολικά των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης μέσω αναβάθμισης υποδομών, εργαστηρίων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η ανάγκη συνολικής επανεξέτασης της λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε και η πρόταση ανάπτυξης δομών οικοτροφείου και ξενώνων στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, ώστε να υποστηρίζονται σπουδαστές από διαφορετικές περιοχές της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη στέγαση και τη σίτισή τους.

Όπως επισημάνθηκε, ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την προσβασιμότητα στις τουριστικές σπουδές, αλλά και να προσφέρει στους σπουδαστές συνεχή επαφή και καθημερινή τριβή με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους αντικείμενο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης ζητήματα πρακτικής άσκησης, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, διεθνοποίησης των προγραμμάτων σπουδών μέσω αγγλόφωνων τμημάτων και συνεργασιών, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και της συνεχούς κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα όπως οι νέες τεχνολογίες, οι πρακτικές ESG και οι σύγχρονες μορφές θεματικού τουρισμού.

Η κα Σπυριδάκη υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε αριθμούς αφίξεων και εσόδων, αλλά οφείλει να επενδύει στους ανθρώπους του.

«Η ποιότητα του ελληνικού τουρισμού ξεκινά από τους ανθρώπους του. Από τον εργαζόμενο, τον σπουδαστή, το στέλεχος και τον επαγγελματία που κρατούν όρθιο έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας. Η επένδυση στην εκπαίδευση, στις συνθήκες εργασίας και στην κοινωνική προστασία δεν είναι πολυτέλεια· είναι προϋπόθεση για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουρισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.