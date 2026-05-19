Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης στο ιστορικό αεροδρόμιο Μάλεμε

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση μνήμης του Δήμου Πλατανιά για τη Μάχη της Κρήτης, στο ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, έναν τόπο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 115 Πτέρυγα Μάχης, τις Τοπικές Κοινότητες Βλαχερωνίτισας, Μάλεμε και Ταυρωνίτη, τους αντίστοιχους Πολιτιστικούς Συλλόγους, καθώς και την ομάδα των Φιλιστόρων του Δήμου Πλατανιά.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά Στέλιος Δημητρογιαννάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό του Μάλεμε ως διαχρονικού τόπου ηρωισμού, αυτοθυσίας και αντίστασης, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων εκτός Κρήτης, απέστειλε χαιρετισμό στην εκδήλωση, στον οποίο υπογράμμισε πως ο Δήμος Πλατανιά σταθερά διεκδικεί την παραχώρηση τμήματος του ιστορικού αεροδρομίου Μάλεμε, με στόχο τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Ιστορικού Μουσείου, που θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει την ιστορική μνήμη της Μάχης της Κρήτης. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, ο Διοικητής της 115 Πτέρυγας Μάχης, Ταξίαρχος (Ι) Αθανάσιος Παπαμανώλης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά Πολυχρόνης Σημαντηράκης.

Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν ο Διοικητής της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Νικόλαος Κωστάκης, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Καλαϊτζάκης, Χρυσούλα Μαραγκουδάκη, Χρήστος Αρχοντάκης και Κωνσταντίνος Βουρδουμπάς, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Δαράκης, Αρτέμης Κουτσαυτάκης και Κωνσταντίνος Πατεράκης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά Ιωάννης Κασελάκης και Δημήτρης Ανθούσης, καθώς και ο Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, κ. Ζορμπάς.

Επίσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, των ενώσεων αποστράτων αξιωματικών Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς, καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημοσθένης Βιτετζάκης, ο οποίος παρουσίασε τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μάχης, τις κρίσιμες ημέρες των συγκρούσεων, αλλά και την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την κατάληψη του αεροδρομίου από τις γερμανικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσαν οι μαγνητοφωνημένες μαρτυρίες κατοίκων που έζησαν τα γεγονότα της εποχής, από το αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης και το πρόγραμμα «Κρήτη, Προφορική Ιστορία», μεταφέροντας με αυθεντικότητα βιώματα και μνήμες από εκείνες τις ιστορικές ημέρες. Οι μαρτυρίες που ακούστηκαν ήταν από τους Αμαλία Φιωτάκη, Βασίλη Μάρακα, Τασία Καπετανάκη, Βασίλη Ιγγλεζάκη, Μιχάλη Σκορδίλη, Θεόδωρο Παπαραφτάκη και Χαράλαμπο Γιακουμάκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η «Λακιώτικη Παρέα», που απέδωσε το ριζίτικο «Γρικάτε ήντα παράγγελνε η Κρήτη των παιδιών τση», η χορωδία ενηλίκων της ενορίας Αλικιανού «Άγιος Γεώργιος Διβόλης», η οποία ερμήνευσε το τραγούδι της «Ειρήνης» του Μαρκόπουλου, καθώς και η Ομάδα της Μάχης της Κρήτης του συλλόγου «Το Ρόδο», που με τις στολές και τον εξοπλισμό της εποχής προσέδωσε ξεχωριστή ιστορική ατμόσφαιρα στην εκδήλωση.

Κέρασμα προσφέρθηκε στους παρευρισκόμενους από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Μάλεμε και Ταυρωνίτη, καθώς και από τον Σύλλογο Γυναικών Μάλεμε. Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών «Η Πέργαμος», Μαντώ Χωραφάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η επετειακή πεζοπορική δράση στο μονοπάτι της «Μάχης της Κρήτης». Με αφετηρία το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε και διαμέσου του νέου πεζόδρομου που έχει διαμορφώσει ο Δήμος Πλατανιά παράλληλα με το αεροδρόμιο, οι πεζοπόροι κινήθηκαν κατά μήκος του ποταμού Ταυρωνίτη και μέσα από την ενδοχώρα της περιοχής, με σημαντικούς σταθμούς το ιστορικό Ύψωμα 107, το Γερμανικό Νεκροταφείο και τον Υστερομινωικό Θολωτό Τάφο στο Μάλεμε. Στο Ύψωμα 107, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη στρατηγική σημασία του σημείου από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχερωνίτισας, Χάρη Παπαδεράκη, και τον δικηγόρο Χρήστο Πραματευτάκη, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βλαχερωνίτισας προσέφερε κέρασμα στους πεζοπόρους.

Για ακόμα μια φορά, το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Κισσάμου, κάλυψε υγειονομικά τόσο την πεζοπορική δράση όσο και το σύνολο της εκδήλωσης.