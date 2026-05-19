Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Γιαμαλάκη και 1878 από το Δήμο Ηρακλείου

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και την Πέμπτη 21/5, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 μέχρι τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου καθώς και στην οδό 1878 από τη συμβολή με την οδό Γιαμαλάκη μέχρι τον κυκλικό κόμβο στην οδό Σκορδυλών (μπροστά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου). Κατά τις ώρες διεξαγωγής των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα καθόδου στην οδό Γιαμαλάκη από την οδό Καλοκαιρινού προς τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου θα εκτελείται κανονικά, ενώ στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου προς την οδό Καλοκαιρινού η κυκλοφορία των οχημάτων θα έχει διακοπεί. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.