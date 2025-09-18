ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Καθαίρεση περιπτέρου στην οδό Κριάρη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε σήμερα (18/9/’25) από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, η προγραμματισμένη απομάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκονταν στην οδό Κριάρη, στο Ρέθυμνο.
Σύντομα, θα γίνει η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του πεζοδρομίου όπου φιλοξενούνταν το περίπτερο καθώς και ο εν γένει εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου.

