Δήμος Ρεθύμνης:Καθαίρεση περιπτέρου στην οδό Κριάρη

Ολοκληρώθηκε σήμερα (18/9/’25) από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης, η προγραμματισμένη απομάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκονταν στην οδό Κριάρη, στο Ρέθυμνο.

Σύντομα, θα γίνει η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του πεζοδρομίου όπου φιλοξενούνταν το περίπτερο καθώς και ο εν γένει εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου.