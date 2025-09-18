Χανιά:13ο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου – ΧΑΝΙΑ

Καλλιτεχνική Έναρξη

Ενετικό Λιμάνι Χανίων – Ώρα 19:00–23:00

Μουσικό Σχήμα:

Παναγιώτης Κοκκινάκης Λύρα

Κωνσταντίνος Ξυλούρης: Λαούτο

Ιωάννης Στυλιανακάκης:Λαούτο

Νίκος Κολιακουδάκης Κιθάρα

Θοδωρής Κοτσιφάκης: Νταουλάκι/Ασκομαντούρα

Πλαισιώνουν χορευτικά τα παρακάτω συγκροτήματα:

Παραδοσιακός Σύλλογος «Οι Βιγλάτορες»

Χορευτικός Όμιλος Χανίων ο “Ψηλορείτης”

Χανιώτικο Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι «Ζάλος»

Παραδοσιακός Σύλλογος «Σταυραετοί»

Πολιτιστικός Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Χανίων «Ορφέας»

 Θεατρικό δρώμενο από την Λαμπρινή Μποβιάτσου (Εικαστικός, Performer): «Τα πάντα Ρεί εκτός από τα σημαντικά»

 Face painting για τους μικρούς μας φίλους και φίλες από τις Εκπαιδευτικούς Αισθητικής του τομέα Yγείας/Eυεξίας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων: Αντωνία Στυλιανάκη, Τζίνα Κουντουράκη, Γεωργία Ορνεράκη, Ευγενία Λαλαιτά.

 εργαστήρι χαρτοδιπλωτικης με τη Χρυσή Ζωιδάκη

 Φωτογραφική αποτύπωση της βραδιάς από το τμήμα Εφαρμοσμένων τεχνών του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων, Υπεύθυνη Καθηγήτρια Μαρία Βαρδή. Μαθητές/τριες: Ιωσήφ Δουδώνης, Κατερίνα Κοκοράκη, Γίαννης Μάναρος, Αθηνά Πατεράκη, Καλαιτζάκη Έλλη, Άννα Χρυσοπούλου, Δήμητρα Αθενάκη

Παρουσίαση :Ελίνα Ζωδάκη

Συντονισμός: Χρυσή Ζωιδάκη

Πρόγραμμα της Αθλητικής Δράσης ΟΙΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ

Τα δεδομένα με όλα τα σχολεία θα είναι διαθέσιμα μετά τις 19-09-2025.

Σχολικές Μονάδες που δήλωσαν συμμετοχή έως 16-09-2025

• 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων

• 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

• ΕΛΕΠΑΠ Χανίων

• 34ο Νηπιαγωγείο Χανίων

• 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης

• 2ο Γυμνάσιο Πολίχνης

• 2ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης

• ΕΠΑΛ Καντάνου

• 2ο Νηπιαγωγείο Ανατολικού

• Γυμνάσιο Καντάνου

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

• Δημοτικό Σχολείο Κάμπου

• Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας

• 2ο Νηπιαγωγείο Ανατολικού

• ΕΝΕΕΓΥΛ Κατερίνης

Διαδραστικό παιχνίδι προσανατολισμού και ανακάλυψης, που ενισχύει:

• φυσική άσκηση και συνεργασία,

• εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον και το νερό,

• γνωριμία με τοπικά πολιτιστικά ίχνη.

________________________________________

Έκθεση Εικαστικών ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ

με αφόρμηση την ασφαλή και πράσινη μετακίνηση

Έκθεση «Τα Ίχνη μετά το Χάος»

Θεσσαλονίκη, 20–30 Σεπτεμβρίου 2025

Η εικαστική έκθεση «Τα Ίχνη μετά το Χάος», που γεννήθηκε μέσα από τη ΔΙΕΘΝΗ καμπάνια Green Velocity: Crash the Habit – Future is Forward, φιλοξενείται κατά τη διάρκεια του 13ου Φεστιβάλ Εναξιακής Κουλτούρας στη Θεσσαλονίκη ως μέρος της ευρύτερης δράσης «Ο Μίτος του Χρόνου και τα Αποτυπώματά του» που επιχορηγήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και συνδιοργανώθηκε από τη Β Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη ΜΚΟ Εσαεί εν Ροή, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρωγής Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

📍 Χώρος φιλοξενίας

Πολιτιστικό Κέντρο Β΄ Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοναστηρίου 93Α, Θεσσαλονίκη

🗓 Διάρκεια

20–30 Σεπτεμβρίου 2025

🕙 Ώρες επισκέψεων για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Καθημερινά, 10:00 – 12:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα καταξιωμένων και νέων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, τα οποία δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στον Αζωγυρέ Χανίων.

Τα εκθέματα, που προσφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αζωγυρέ, αξιοποιούνται από την ομάδα διοργάνωσης ως εκπαιδευτικό υλικό για επισκέψεις μαθητών, βασισμένο στις εργασίες των νέων της καμπάνιας (10–30 Ιουλίου 2025). Το πλήρες υλικό θα παραδοθεί έως τον Δεκέμβριο 2025.

Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη:

• Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ Χανίων (προσφέρων των έργων)

• Πανελλήνιου Συλλόγου Αρωγής Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (συνδιοργανωτής)

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης στη Θεσσαλονίκη, τα έργα προγραμματίζεται να παραχωρηθούν στο Ινστιτούτο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) και και σε χώρους της Β’ Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να συνεχίσουν να εμπνέουν πολίτες, μαθητές και ερευνητές είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος σχολικών επισκέψεων:

Γραμματεία Β Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

τηλ: 231331 8549 & 8553 & 8542

Σάββατο, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2025

Θεματικό αφιέρωμα στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ

🕘 09:00 – 11:00 | Ξενάγηση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία ειδικών αρχαιολόγων και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές στάσεις:

Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς

Με πλούσια συλλογή εικόνων από τον 12ο έως τον 19ο αιώνα, το μουσείο αποτελεί κορυφαίο κέντρο μελέτης και παρουσίασης της βυζαντινής τέχνης.

Παναγία Κουμπελίδικη

Εμβληματικός ναός της πόλης με τρούλο και σπάνιες τοιχογραφίες, που μαρτυρούν τη θρησκευτική και καλλιτεχνική παράδοση της περιοχής.

Ναός Αγίου Νικολάου του Κασνίτζη

Μνημείο του 12ου αιώνα, φημισμένο για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

Αρχοντικό Τσιατσιαπά

Δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τρόπου ζωής των προηγούμενων αιώνων, που αποτυπώνει τη μεγαλοπρέπεια της Καστοριανής αστικής τάξης.

________________________________________

🕑 11:15-12:00 | Βόλτα στη Λίμνη με το καραβάκι

Η μέρα θα κλείσει με μια χαλαρή βόλτα με το καραβάκι στη λίμνη της Καστοριάς, με θέα τα βυζαντινά ξωκλήσια στις όχθες και τη μοναδική φυσική ομορφιά του τοπίου.

🕛 12:15 – 12:50 | Σπήλαιο του Δράκου

Εξερεύνηση στο εντυπωσιακό φυσικό σπήλαιο της πόλης, με τις υπόγειες λίμνες και τους μαγευτικούς σχηματισμούς σταλακτιτών και σταλαγμιτών.

________________________________________

🕐 13:00 – 13:30 | Προϊστορικός Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού

Επίσκεψη στον αναπαλαιωμένο προϊστορικό οικισμό, όπου ζωντανεύει η καθημερινότητα των ανθρώπων της 6ης χιλιετίας π.Χ. μέσα από ξύλινες καλύβες και εκθέματα.

Καλλιτεχνική Λήξη Φεστιβάλ 27 και 28 Σεπτέμβρη 2025

Θεματικό Αφιέρωμα: «Το Νερό – Το Άρρητο Ύδωρ, Πυρ του Φωτός»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2025

ΠΑΡΚΟ ΙΒΑΝΩΦ [συνδιοργάνωση με τη Β Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης]

🕢 20:00 – 21:00

Εργαστήρια Handiedance

• H ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ || Θεατρική Ομάδα ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης Χίου > Σταύρος Σπυρακης, Υπεύθυνος ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης, Ματρώνα Παππά, Μέλος Παιδαγωγικής ομαδας ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης, Ελπίδα Γεωργαντή, Μέλος Παιδαγωγικής ομαδας ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης, Κωνσταντίνος Θωμόπουλος, εθελοντής.

• Θεατρικά Σκετσάκια για την Πράσινη και Ασφαλή Μετακίνηση || Άτυπη Καλλιτεχνική Ομάδα Εφήβων Χανίων (μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων

• Κρητικές Μελωδίες || Άτυπη Καλλιτεχνική Ομάδα Εφήβων Χανίων (μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων

• Απαγγελία λογοτεχνικών κειμένων για το το «ΥΔΩΡ» || Τσιώλη Ελένη, Φιλόλογος, Χανιά

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2025

ΟΜΠΡΕΛΕΣ Γ. Ζογγολόπουλου, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

🕢 20:00 – 21:00

• Εργαστήρια HandieDance

• Τα Πάντα Ρει εκτός από τα Σημαντικά

Δημιουργός και Ερμηνεύτρια: Λαμπρινή Μποβιάτσου

Το νερό κυλά, διαλύει, καθαρίζει, σβήνει, ξεκινά ξανά. Είναι ο καθρέφτης της αέναης κίνησης, της αλλαγής που δεν παύει στιγμή. Σταγόνες, ρεύματα, κύματα· όλα μεταμορφώνονται, όλα χάνονται για να ξαναγεννηθούν. Κι όμως, μέσα σε αυτή την αδιάκοπη ροή, κάτι μένει. Μια μνήμη, μια ανάγκη, ένα βλέμμα, μια αλήθεια που αρνείται να διαλυθεί.

Εκεί, ανάμεσα στο εφήμερο και στο αιώνιο, το νερό γίνεται όριο και πέρασμα. Είναι το σώμα που χάνεται και το συναίσθημα που μένει. Η performance «Τα πάντα ρει εκτός από τα σημαντικά» αναζητά αυτή τη λεπτή ισορροπία: το παιχνίδι ανάμεσα σε ό,τι αλλάζει και σε ό,τι δεν υποχωρεί. Το νερό θα είναι το υλικό, το στοιχείο, η φωνή. Το σώμα θα παραδοθεί στη ροή, αλλά τα «σημαντικά» θα αντισταθούν, θα αναδυθούν, θα κρατηθούν σαν νησίδες μέσα στον ωκεανό του χρόνου. Δεν είναι μια ιστορία, είναι μια εμπειρία.

Ένα πέρασμα από το ρευστό στο σταθερό, από το ορατό στο άρρητο. Όλα ρέουν, όλα χάνονται, όλα ξαναγίνονται. Εκτός από αυτά που μας κρατούν ζωντανούς.

• Fuego de Amor

Δημιουργός και Ερμηνεύτρια: Ria

Διάρκεια: 15 λεπτά

H Ria θα εκτελέσει το αυθεντικό δικό της τραγούδι το καλοκαίριου το Fuego de Amor και άλλα αγαπημένα ποπ τραγούδια .Η Ria σπουδάζει φωνητική,βυζαντινή μουσική , και πιάνο . Ασχολείται με σύνθεση και γράφει δικά της τραγούδια, ο ήχος της είναι μοναδικός καθώς συνδιάζει πολιτισμικά και μουσικά στοιχεία από διάφορες χώρες , αναμιγνύοντας τα με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την ποπ μουσική. Συνεργάζεται με μουσικούς της πόλης μας σε διάφορα project , που το καθένα έχει διαφορετικό μουσικό χαρακτήρα.

Κυριακή, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2025

13th International Symposium of Inclusive Culture

“Voices of Inclusion: Lifelong Learning and Sustainable Pathways”

📍 Θεσσαλονίκη – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

🕘 09:00 – 13:00 CET [10:00 – 14:00 ώρα Ελλάδας]

________________________________________

1η Στρογγυλή Τράπεζα

Youth Workers and Social Inclusion

📣 Δημόσιος Διάλογος για την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Επίτιμοι Προσκεκλημμένοι:

Νατάσσα Καρρά Πρόεδρος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Β Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Ελένη Ζερβουδάκη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων,

Ελένη Μαντζαβίνου Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας Δήμου Αθηναίων

Κύριοι Ομιλητές:

• Ion Sandu, president of ACT Association, Romania

• Andreea Bogde, President of Empower Plus Romania

• Gabriel Sirghi, President of Grandir Ensemble, France

• Furkan Çelik, Vice President of Young Future Association, Turkey

• Koukoutsakis Eftihios, Board Member of the Panhellenic Association of Families with Traffic Accidents’ Victims, Greece

2η Στρογγυλή Τράπεζα

«Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού και Ανήκοου Πληθυσμού»

Αποτίμηση του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συμποσίου (2013–2025)

 2020 ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Εκπαιδευτικός Οδηγός για Άτομα με Αισθητηριακές Διαταραχές || Δάφνη Κυνδελέρου, μέλος της συγγραφικής ομάδας με συντονιστικό ρόλο, εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΚΕΠΕΑ Μαρώνειας

 Θεματικό Αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ιστορική Ανασκόπηση σε 9 Πόλεις || Στέργιος Ζυγούρας, συγγραφέας του εκπαιδευτικού οδηγού, Εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 2019 Οδηγός Διατροφής + Φυσικής Άσκησης: Εκπαιδευτικός Οδηγός για Άτομα με Διαταραχές Επικοινωνίας. Σημείο Αναφοράς: Κωφοί και Βαρήκοοι. || Νίκη Ανδρουλάκη, Συντονίστρια Συγγραφικής Ομάδας Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

• Προοίμιο νέας πορείας

Συντονίστρια: Ελένη Ζωιδάκη, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

3η Στρογγυλή Τράπεζα

 «H αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση ενηλίκων» || Χρυσή Ζωιδάκη Κοινωνική Λειτουργός Μεταπτυχιακό στις Ψηφιακές και ¨Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής

 «Η τέχνη ανθίζει στον κήπο , ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» || Μαρία Ηλιοπούλου, Νηπιαγωγός, ΜΑ in Education and disability) και Ελένη Ζωιδάκη ( ΜΑ in Education/MA in Special Education)

 Κοινωνικές Υπηρεσίες και δημόσιο Σχολείο || Κατσουλάκη Χρυσάνθη (Msc Κλινική Κοινωνική Λειτουργός)

 Λόγοθεραπεία και Θεραπευτική σίτιση || Ελένη Γρηγοράκη, Λογοθεραπεύτρια

 Δράσεις εξωστρέφειας Ειδικού Νηπιαγωγείου || Ελένη Ζωιδάκη Νηπιαγωγός,ΜΑ in Education/MA in Special Education και Μαρία Ηλιοπούλου Νηπιαγωγός, ΜΑ in Education and disability

________________________________________

4η Στρογγυλή Τράπεζα

«Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προέκταση του έργου της Πρωτοβάθμιας»

 Κυκλοφοριακή Αγωγή στα Σχολεία: Ο Ρόλος και το Έργο της Π/θμιας Εκπ/σης || Αθηνά Ντούλια, Επόπτης Ποιότητας Εκπαιδευτικού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων

 Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προέκταση του έργου της Πρωτοβάθμιας || Πετρίδου Χαριτίνη, Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής με εμπειρία σε τυπικά και ειδικά σχολεία

 Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών μονάδων Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 Green Velocity: Crash the Habit; Future is Forward > Η διεθνής καμπάνια ως πρότυπο εκπαιδευτικό μοντέλο || Ελένη Καβαζίδου, Διευθύντρια του 4ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης, Συντονίστρια της Διεθνούς Καμπάνιας

 Ο Διεθνής Διαγωνισμός ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ||Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 Τοποθετήσεις Επίτιμων Προσκεκλημένων (εκ των Δήμων Αθηναίων, Χανίων και Θεσσαλονίκης)

 Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Safe Sports Hellas από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού Μάγκου Αναστασία, Εκπαιδευτικός

Συντονίστρια: Αθηνά Ντούλια, Επόπτης Ποιότητας Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων

________________________________________

5η Στρογγυλή Τράπεζα

Θεματικό Αφιέρωμα στον Αντώνη Τσαπατάκη

Βραβείο Ζάνες – Ύμνος Τιμής

Σαν να ανασαίνει η γη της Ολυμπίας,

ξεπροβάλλει το φως του αρχαίου κάλλους∙

εκεί όπου οι πρώτοι δρόμοι της ανθρώπινης υπέρβασης

χαράχτηκαν πάνω σε μάρμαρο και ψυχή.

Εκεί όπου οι Ζάνες –τα αγαλματίδια του όρκου και της ευθύνης–

φυλάσσουν ακόμη τον παλμό της αιώνιας άμιλλας.

Σήμερα, το ίδιο ιερό φως αγγίζει έναν σύγχρονο αγωνιστή.

Έναν αθλητή που η δύναμη του σώματος γεννήθηκε

από την αλύγιστη θέληση της καρδιάς.

Που κάθε του βήμα είναι πράξη ακτιβισμού,

κάθε του ανάσα ένας ύμνος δικαιοσύνης,

κάθε του νίκη ένας καθρέφτης ελπίδας

για όλους όσοι παλεύουν με αόρατα όρια.

Το Βραβείο Ζάνες δεν είναι απλώς μνήμη,

είναι η συνέχεια μιας φλόγας που δεν σβήνει.

Είναι υπόσχεση ότι ο αγώνας

δεν μετριέται σε μέτρα, αλλά σε ψυχές·

ότι η δόξα δεν είναι λάφυρο, αλλά φως που μοιράζεται.

Ας υψωθεί λοιπόν αυτό το αρχέγονο σύμβολο

στα χέρια εκείνου που ενώνει τον αθλητισμό με την κοινωνική αφύπνιση.

Γιατί μέσα του καθρεφτίζεται

η πανάρχαια πεποίθηση των Ολυμπιακών:

πως ο άνθρωπος, όταν παλεύει για το κοινό καλό,

είναι ικανός να νικήσει κάθε σκοτάδι.

Με το Βραβείο Ζάνες,

τιμούμε όχι μόνο το κατόρθωμα,

μα το άσβεστο φως που δείχνει δρόμο

σε όλους μας.

• Συμβολή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης (Σωματείο ΑμεΑ Χανίων)

• Παράλληλοι δρόμοι: Ο αθλητής Αντώνης Τσαπατάκης – παρέμβαση Κέλλυ Λουφάκη, Παραολυμπιονίκης

• Παρουσίαση βιβλίου του βραβευόμενου – Αθηνά Ντούλια

• Η παρουσία του στα κοινά – Εκπρόσωπος Περιφέρειας Κρήτης & Δήμου Χανίων

Συντονίστρια: Ειρήνη Στούμπου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής

________________________________________

Θεματικό Αφιέρωμα στον Βασίλη Οικονόμου

(Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Ιδρυτής του ΘΕ.ΑΜ.Α.)

• Τιμητική διάκριση με το ειδικό βραβείο «Μίνωος Νυξ»

Μίνωος Νυξ Η Μεγάλη Μητέρα στέκει δεμένη στα πόδια με τον μίτο της Αριάδνης·νήμα εύθραυστο και ακατάλυτο μαζί, που την κρατά στον σπειροειδή λαβύρινθο του κόσμου.Στα χέρια της δεν κρατά πια όπλα θνητών, αλλά τα ίδια τα κέρατα του Μινώταυρου·σύμβολα δύναμης, θυσίας και μνήμης.

Η Νυξ —εκείνη που συμβουλεύει και καθοδηγεί ακόμη και τον Δία—δεν παύει να είναι τέκνο του Σύμπαντος,δεμένη στην αέναη περιστροφή του,στοιχειωμένη και αγκαλιασμένη από το νήμα που την πλέκει με τις μοίρες. Ο όρος «Μίνωος Νυξ» δεν είναι μόνο μύθος,μα και καλλιτεχνικό κάλεσμα:η νύχτα που φέρει την κρητική μνήμη,η νύχτα που γίνεται μητέρα,η νύχτα που μεταμορφώνει τον μύθο σε τέχνη,δίνοντας σχήμα στο άρρητο και σκιά στο φως.

 Φωτορεπορτάζ

 Αποσπάσματα από έργα και ερμηνείες του

 Προσωπικές τοποθετήσεις από τη Μαργαρίτα Οικονόμου, αδελφή του βραβευόμενου

 Τοποθετήσεις συνεργατών (Άννα Βεκιάρη, Καθηγήτρια συμπεριληπτικού Χορού και καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας ΕΞΙΣ, Σοφία Σταυρακάκη performer, σκηνοθέτρια, Καλλιτεχνική διευθύντρια της Be Cause Art, δασκάλα του βραβευόμενου στη δραματική σχολή Μαίρη Ραζή

Συντονίστρια: Ελένη Ζερβουδάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

📅 Δευτέρα 29 & Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου – Θεσσαλονίκη

• Αξιολόγηση και Απολογισμός Φεστιβάλ

• Εσωτερικές συναντήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής και των διεθνών συνεργατών (κλειστές συνεδρίες).

________________________________________

Ένα δεκαήμερο πολιτισμού, αθλητισμού, οικολογίας και κοινωνικής ένταξης σε τρεις πόλεις: Χανιά – Καστοριά – Θεσσαλονίκη, με διεθνή συμμετοχή, βραβεύσεις, καλλιτεχνικές δράσεις και επιστημονικό διάλογο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.