Ηράκλειο:Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης παρουσιάζει την μουσικοχορευτική παράσταση «Καλήν Εσπέραν Αφεντάδες», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το Σύνολο Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης (Σ.Ν.Τ.Κ.) παρουσιάζει, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00μ.μ. στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» τη μουσικοχορευτική παράσταση «Καλήν Εσπέραν Αφεντάδες».

Οι εξαίρετοι ερμηνευτές Βαγγέλης Πυθαρούλης και Μενέλαος Νταγιαντάς συμπράττουν με τη χορωδία, τη χορευτική ομάδα και την πολυμελή ορχήστρα του Σ.Ν.Τ.Κ. και παρουσιάζουν αξέχαστα τραγούδια Ελλήνων συνθετών και της κρητικής παράδοσης, που έντυσε με την αγγελική φωνή και το δοξάρι του ο μύθος της ελληνικής μουσικής, Νίκος Ξυλούρης.

Με το ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο, πλέον, ύφος του, τη σκηνική παρουσία του πολυπληθούς σχήματος και της χορευτικής ομάδας, το Σ.Ν.Τ.Κ. υπόσχεται να μαγέψει όσους παρακολουθήσουν την μοναδική αυτή παράσταση. Ενορχηστρωμένα με τα ηχοχρώματα του Σ.Ν.Τ.Κ. τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές Ελλήνων, ζωντανεύουν ξανά.

«Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ’ τον κόσμο, εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο».

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση: Μιχαήλ Ε. Μαρακομιχελάκης, Μαέστρος – Μουσουργός