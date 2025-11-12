Δήμος Ρεθύμνης:Με κοινωνικά ωφέλιμες δράσεις συμμετέχει η Κοινωνική Υπηρεσία στην Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Με εκδηλώσεις που φέρουν θετικό κοινωνικό αντίκρισμα συμμετέχει η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης με το Συμβουλευτικό της Κέντρο Γυναικών, στην Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία έχει καθιερωθεί στις 25 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ειδικότερα:

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, από τις 9 το πρωϊ έως τη μία ο μεσημέρι, θα διενεργηθεί εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές δοτών μυελού των οστών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής», στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών (οδός Δημακοπούλου 18,Τηλ: 2831056607).

2) Την Τρίτη 25 & Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δ.Ρ. σε συνεργασία με την Ομάδα ‘Scarmi’, θα υλοποιήσουν έναν ηχητικό μουσικό αφηγηματικό περίπατο με τον τίτλο «Και Εδώ», στο Ρέθυμνο.

Ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 18.00 & στις 20.00, από την Πλατεία 25ης Μαρτίου, (πίσω από το Δημαρχείο). Παρακαλούνται οι συμμετέχουσες, -ντες να βρίσκονται στο χώρο 15 λεπτά νωρίτερα.

Η διάρκεια του κάθε περιπάτου είναι 60 λεπτά. Για τη καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της δράσης, ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η κράτηση θέσης στο link: Και Εδώ _εισιτήρια

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές :

« Το έργο ‘Και Εδώ’, επιδιώκει να φωτίσει τις αόρατες τοπογραφίες της έμφυλης βίας στον δημόσιο χώρο της πόλης μας.

Με τη χρήση ακουστικών κεφαλής, τα άτομα που συμμετέχουν ακολουθούν μια διαδρομή στην πόλη και βιώνουν μια σύνθετη αφήγηση όπου ανώνυμες μαρτυρίες γυναικών, λογοτεχνικά θραύσματα, πρωτότυπη μουσική και περιβαλλοντικοί ήχοι συνθέτουν έναν χάρτη εμπειριών. Σημεία καθημερινά μετατρέπονται σε φορτισμένα πεδία μνήμης.

Κι επειδή η πατριαρχία δεν κατοικεί μόνο σε θεσμούς, αλλά και στον χώρο: στις αφανείς γωνιές της πόλης που δεν αποτυπώνονται σε επίσημους χάρτες, η πόλη αποκαλύπτεται ως παράλληλος, ηχητικός χάρτης της πατριαρχίας· ένας χάρτης που αναδεικνύει το κρυμμένο, εσωτερικό, θηλυκό τραύμα που ο αστικός χώρος κουβαλά σιωπηλά. Ένα τραύμα αθέατο, χαραγμένο στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, που μέχρι τώρα δεν είχε ακουστεί.

Το ‘Και Εδώ’ είναι έργο βασισμένο σε πραγματικές μαρτυρίες γυναικών που συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και συνθέτουν ένα συλλογικό σώμα μνήμης και εμπειρίας μέσα στην πόλη.

(Επισημαίνεται ότι οι αναφορές του έργου σε έμφυλη βία και κακοποιητικές εμπειρίες, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως σημεία πυροδότησης (trigger points) για άτομα με αντίστοιχα βιώματα).

Συντελεστές:

Σύλληψη / Δραματουργία / Σκηνοθεσία / Γραφιστικά / Αφήγηση:

Αποστολάκη Ελεάννα

Πρωτότυπη Μουσική / Μίξη Ήχου / Ηχητικός Σχεδιασμός:

Φλουρής Μιχάλης, Πιτσιδήμος Χριστόφορος

Παραγωγή:

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης & Ομάδα Scarmi (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΑΜΚΕ).