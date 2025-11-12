Ρέθυμνο:Ο Οκτώβριος αναδεικνύεται μήνας εξελίξεων για το μέλλον του τουρισμού

ΜΕ 1,5% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Με αύξηση διανυκτερεύσεων που κυμαίνεται περίπου στο 1,5 % έκλεισε η φετινή τουριστική σεζόν για τα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου.

Τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί ο Σύλλογος Ξενοδόχων είναι αδιάψευστος μάρτυρας των πραγματικών δεδομένων για το πως κινήθηκαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις με ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα να αλλάζει τα δεδομένα: Ο Οκτώβριος όχι μόνο αποδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως μήνας με την μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το ’23 και πριν από αυτό αλλά και ο μήνας που πλέον ανοίγει για τα καλά τις προοπτικές για περισσότερο τουρισμό το Φθινόπωρο στο εξής.

Η φετινή τουριστική χρονιά κύλισε όπως αναμενόταν, με οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις και ταμείο που δεν προκαλεί ενθουσιασμό καθώς η ανεξέλεγκτη ακρίβεια καθηλώνει τα κέρδη χαμηλά.

Να σημειωθεί, ότι τα σχετικά στατιστικά προέρχονται από τα ξενοδοχεία της πόλης και των βορείων παραλίων του Ρεθύμνου από το Πάνορμο έως και τα Περιβόλια. Συμμετείχαν συνολικά 33 ξενοδοχεία με δείγμα 8.229 κλινών από το σύνολο των 27.507 κλινών που διαθέτει το Ρέθυμνο.

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά για τα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου και πάντα σε σχέση με το 2024 ο Απρίλιος παρουσίασε 0,50% αύξηση στις διανυκτερεύσεις. Ο Μάϊος είναι ο μοναδικός μήνας με μείωση της τάξης του 2,62% και ακολουθούν μήνες με αυξήσεις ως εξής: Ιούνιος + 1,64%, Ιούλιος + 0,55%, Αύγουστος + 2,29%, Σεπτέμβριος + 1,29% και Οκτώβριος + 6,09%

Αναλύοντας τα αποτελέσματα ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου κ. Χαράλαμπος Μπιρλιράκης διακρίνει το επίτευγμα του Οκτωβρίου και το πόσο σημαντικός γίνεται αυτός ο μήνας για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα δήλωσε στην εφημερίδα «Ρέθεμνος»: «Γενικά βλέπουμε ότι είναι γύρω στο 1,5% το συνολικό αποτέλεσμα πάνω από πέρυσι. Βλέπουμε ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος δεν ήταν τίποτα φοβερό, ο Μάιος ήταν και λίγο πίσω.

Ήταν σημαντικός ο Οκτώβριος που πρέπει να δούμε ότι αυτό το 6,09% ήρθε αμέσως μετά από ένα επίσης αυξημένο σε ποσοστά Οκτώβριο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι αν βάλουμε αυτά τα δύο μαζί είναι ένα 15% ! Άρα εκεί είναι η διαφορά του συνόλου, δηλαδή εκεί γίνεται κάτι εντυπωσιακό.

Δείχνει ότι ο Οκτώβριος δυναμώνει καλά, είναι και λόγω κλιματολογικών, αλλά και λόγω διάφορων άλλων περιπτώσεων που έχουν τύχει πάνω στον Οκτώβριο. Αυτό είναι καλό, και σιγά σιγά θα μπορούσε να μας βάλει και μέσα στον Νοέμβριο».

Ο Οκτώβριος, λοιπόν, είναι το αντικείμενο που ανοίγει νέες προοπτικές για τον τοπικό τουρισμό, για τον οποίο το δώδεκα μήνες τουρισμός αποτελεί ακόμα ζητούμενο.

Σχετικά με την προοπτική πέρα του Οκτωβρίου ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων δήλωσε: ««Το 12 μήνες τουρισμός παραμένει ζητούμενο. Έγινε μία πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο της TUI, που ήταν πριν από λίγες μέρες στο Ρέθυμνο και που ήταν αρκετά τιμητικό αυτό για εμάς.

Ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι είπε ότι βλέπει τουλάχιστον 9μηνο με 10μηνο τουρισμό στην Κρήτη. Όταν λέμε αυτός βλέπει, εννοεί για την TUI, το ότι βλέπουν τουρισμό, βλέπουν παίκτες στη σεζόν. Χρειάζονται γεγονότα όπως και οι διοργανώσεις, όπως αυτό του SOCCA, το οποίο ήταν αρκετά πετυχημένο και το οποίο θα το έχουμε τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο στην πόλη μας, τα οποία θα βοηθήσουν την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή.

Και μας ζήτησε μία ατζέντα με τέτοια γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι παραδείγματος χάρη, το καρναβάλι, να είναι ο ημιμαραθώνιος του Αρκαλοχωρίου, να είναι ίσως οι Αρκάδιοι δρόμοι, γενικά διοργανώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο τους και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και να τους βοηθήσουν και αυτούς να δικαιολογήσουν τις νέες πτήσεις προς αυτή την περίοδο, που θα ενισχύσουν τον τουρισμό στους χειμερινούς μήνες».

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

«Όσον αφορά τα κέρδη, υπάρχουν πάρα πολλά αυξημένα έξοδα φέτος, τα οποία, στον απολογισμό του ταμείου που θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς, είμαι σίγουρος ότι θα μας επηρεάσουν πολύ αρνητικά. Τα κέρδη θα είναι πολύ πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Αυτό υποστήριξε ο Χαράλαμπος Μπιρλιράκης, ο οποίος βλέπει ακόμα ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται, αυτό της έλλειψης προσωπικού.

Συγκεκριμένα είπε: «Συνεχίζει να μας προβληματίζει πάρα πολύ το ζήτημα του προσωπικού. Δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει ο καινούργιος χρόνος. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μια μεταστροφή του κόσμου προς το τουρισμό και προς τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, οπότε σίγουρα θα είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Υπάρχει το θέμα να φέρνουμε κόσμο απ’ έξω. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτή η λύση ή όχι. Σίγουρα θα παίξει ρόλο αναγκαστικά, γιατί είναι η λύση ανάγκης ουσιαστικά για τα επόμενα χρόνια. Αυτό προβληματίζει τα ξενοδοχεία και ειδικά τις μεγάλες μονάδες που χρειάζονται κόσμο και πρέπει να αντιμετωπίζουν σειρά ζητημάτων όπως η στέγαση, η σίτιση και πολλά άλλα θέματα. Ωστόσο, πρέπει να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας για τα επόμενα χρόνια». https://www.rethemnosnews.gr/