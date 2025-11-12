Το Ρέθυμνο φιλοξένησε την τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου SCHOOLHOODS

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου SCHOOLHOODS, φιλοξένησε στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2025 την τελική διακρατική εκδήλωση του έργου, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, μελών των Τοπικών Ομάδων URBACT και εκπροσώπων από όλες τις πόλεις-εταίρους του Δικτύου.

Η εκδήλωση ήταν γεμάτη ενθουσιασμό, συνεργασία και δημιουργικότητα, συνδυάζοντας ομιλίες, παρουσιάσεις, διαδραστικά εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της βιώσιμης και ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών από και προς το σχολείο.

Όπως τόνισαν οι ομιλητές, η ολοκλήρωση του έργου «δεν είναι το τέλος του ταξιδιού, αλλά η αρχή της υλοποίησης». Το SCHOOLHOODS παραδίδει στους τοπικούς φορείς, τα εργαλεία, τις εμπειρίες και τις μεθόδους και τη φιλοσοφία του URBACT ώστε να γίνει πράξη η δέσμευση για ασφαλέστερες, πιο ενεργές και βιώσιμες σχολικές διαδρομές.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Θεμάτων, Προγραμματισμού και δημοτικής περιουσίας κ. Άγγελος Μαλάς, ο οποίος τόνισε τον ρόλο του Ρεθύμνου ως επικεφαλής εταίρου του Δικτύου και τη σημασία της συνεργασίας των επτά πόλεων για την προώθηση μιας νέας κουλτούρας ασφαλούς και ενεργής μετακίνησης των παιδιών προς το σχολείο.

«Το SCHOOLHOODS απέδειξε ότι, όταν συνδέουμε την εκπαίδευση, την αστική κινητικότητα και τη συμμετοχή της κοινότητας, μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των παιδιών μας και να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές, πιο ασφαλείς και πιο βιώσιμες».

Ο κ. Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης, συντονιστής του έργου για τον Δήμο Ρεθύμνης, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία του URBACT και τη σημασία της για την επιτυχία του δικτύου:

«Το URBACT IV μάς έδωσε κάτι περισσότερο από χρηματοδότηση· μας πρόσφερε μια φιλοσοφία αστικής ανάπτυξης και ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό μοντέλο δράσης. Μας έμαθε να βλέπουμε τις πόλεις μας διαφορετικά».

Επισήμανε ότι η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1️. Διακρατική μάθηση: ανταλλαγή εμπειριών και έμπνευση μεταξύ πόλεων,

2️. Ολοκληρωμένη προσέγγιση: συνδυασμός πολεοδομίας, κυκλοφορίας και δημόσιας υγείας,

3️. Συμμετοχική διακυβέρνηση: ενεργή εμπλοκή πολιτών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών μέσα από τις Τοπικές Ομάδες URBACT.

«Πλέον σχεδιάζουμε με έναν πιο συμμετοχικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό είναι το νέο μας πρότυπο και η παρακαταθήκη του URBACT», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να:

• συζητήσουν για τη σημασία της ενεργούς σχολικής κινητικότητας και να γνωρίσουν τα αποτελέσματα του Δικτύου,

• συμμετάσχουν σε εργαστήρια πάνω σε προκλήσεις αστικού σχεδιασμού και μεταφοράς καλών πρακτικών,

• λάβουν μέρος σε δραστηριότητες εκτός αίθουσας, όπως το URBAN95, όπου περπάτησαν στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου «από το ύψος των 95 εκατοστών» – το ύψος ενός παιδιού τριών ετών – καθώς και σε ποδηλατικές δοκιμές και παιχνίδια ισορροπίας,

• συμμετάσχουν σε ένα δημιουργικό παιχνίδι “Κρυμμένου Θησαυρού”, μέσα από το οποίο ανακάλυψαν τις δράσεις των πόλεων και τα καινοτόμα εργαλεία του Δικτύου, όπως το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Ασφαλής Διαδρομή στο Σχολείο».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Δράσεων (IAPs) των πόλεων και την τελετή παράδοσής τους στους τοπικούς φορείς

Στις 6 Νοεμβρίου 2025, ακολούθησε συνάντηση των εταίρων όπου παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα του Δικτύου SCHOOLHOODS και καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις των εταίρων έως την ολοκλήρωση του έργο.

Το Δίκτυο SCHOOLHOODS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος URBACT IV και στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας των μαθητών, τη βελτίωση της ασφάλειας γύρω από τα σχολεία και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στις σχολικές γειτονιές.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

• Δήμος Ρεθύμνης (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα

• Μητροπολιτικός Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Μπρασόβ, Ρουμανία

• Πόλη του Ζαντάρ, Κροατία

• Δήμος Σκαβίνα, Πολωνία

• Πόλη του Τούρκου, Φινλανδία

• Πόλη του Μπρνο, Τσεχία

• Πόλη της Πάρμα, Ιταλία

Οι εταίροι του Δικτύου συνεργάζονται για τη δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης που ενθαρρύνουν την ενεργό μετακίνηση των μαθητών (με τα πόδια, ποδήλατο ή δημόσια συγκοινωνία) και αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο γύρω από τα σχολεία, ώστε να είναι ασφαλής, φιλικός και προσβάσιμος για όλους.

📍Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο SCHOOLHOODS, τις δράσεις και τα τελικά αποτελέσματά του, μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο