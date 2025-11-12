ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βορίζια: η «διαδρομή» ενός από τα καλάσνικοφ πριν το …εξαφανίσουν και η κρυψώνα στο σπίτι θύματος της βεντέτας του 1955

Η ηλικιωμένη είχε τραυματιστεί βαρύτατα από την ρίψη της χειροβομβίδας και αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα, όρασης και ακοής.

Στην εσωτερική κάμαρα του σπιτιού μιας 86χρονης γυναίκας, η οποία ήταν μία από τους τραυματίες του 1955 στα Βορίζια, από την ρίψη της χειροβομβίδας, εντόπισαν αστυνομικοί την επομένη του αιματοκυλίσματος με τους δύο νεκρούς δύο μακρύκαννα όπλα, μία γεμιστήρα και φυσίγγια.

Περιγράφεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είναι τυφλή από το ένα μάτι, έχει μερική τύφλωση από το δεύτερο μάτι, μειωμένη ακοή και αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα εξαιτίας του φοβερού συμβάντος του 1955. Στο σπίτι ζει μόνη της και στην καθημερινότητα της την βοηθούν στενά συγγενικά της πρόσωπα. Μέσα από την κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία μέλος της οικογένειας, υποστηρίζεται ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν με άθλιο τρόπο την αναπηρία της μητέρας της και έκρυψαν τα όπλα μέσα στο σπίτι της. Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να απέκρυψε τον επίμαχο οπλισμό στο σπίτι της ηλικιωμένης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έχει ενδιαφέρον επίσης, δεδομένου ο εντοπισμός των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό είναι βασικό ζητούμενο, η κατάθεση αστυνομικού που επικαλείται τις πληροφορίες που έδωσε στις Αρχές συγγενικό πρόσωπο των προφυλακισμένων μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Υποστηρίζεται ότι το άτομο αυτό, καταφθάνοντας στα Βορίζια μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε για τους πυροβολισμούς, «είδε δίπλα σε ένα αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ και μια καραμπίνα. Αμέσως πήρε το καλάσνικοφ και το έκρυψε πίσω από έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ την καραμπίνα την έκρυψε στην εξωτερική τουαλέτα της οικίας συντοπίτη τους».

Κατά την ΕΛ.ΑΣ, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να πληροφόρησε τους αστυνομικούς ότι τελικά το καλάσνικοφ το πήρε ο μικρότερος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη και μαζί με τον πατέρα του, έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αστυνομικοί καταθέτουν ότι πράγματι η καραμπίνα βρέθηκε στο σημείο όπου την είχε αποκρύψει το εν λόγω πρόσωπο, θέλοντας προφανώς να καταδείξουν ότι οι πληροφορίες που φέρεται να τους είπε ήταν αξιόπιστες.

 

