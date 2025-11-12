ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ολιγόλεπτο κλείσιμο του ΒΟΑΚ την Πέμπτη λόγω ανατινάξεων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κλειστός θα παραμείνει αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Κλειστός θα παραμείνει αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο υπό κατασκευή τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στο πλαίσιο του μεγάλου έργου αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί προσωρινά μεταξύ 10:00 και 15:00, σε συγκεκριμένο σημείο του έργου, περίπου 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στις χιλιομετρικές θέσεις 180+500 έως 181+900 της Νέας Εθνικής Οδού Χανίων–Σητείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η διακοπή είναι ολιγόλεπτης διάρκειας και αφορά την πραγματοποίηση ελεγχόμενης ανατίναξης, η οποία θα γίνει με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους διερχόμενους οδηγούς και το προσωπικό του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί κανονικά και το οδικό δίκτυο θα λειτουργήσει χωρίς περαιτέρω περιορισμούς.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ καλούνται να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και των υπευθύνων του έργου, για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

