Βορίζια: Συνελήφθη ένας 23χρονος για τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε την βόμβα στην οικία 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, την Παρασκευή (31/10) το βράδυ, περιστατικό που αποτέλεσε την θρυαλλίδα για όσα ακολούθησαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο 23χρονος, ο οποίος είναι στενός συγγενής έγκλειστου σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, εντοπίστηκε την Τετάρτη (12/11) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη.
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.
Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.
Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.
Σε 7 διαφορετικές φυλακές οι επτά συλληφθέντες
Οι υπόλοιποι 7 συλληφθέντες για το μακελειό στα Βορίζια κρατούνται σε ισάριθμες φυλακές της ηπειρωτικής χώρας υπό άκρα μυστικότητα, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες για τον βαρύ οπλισμό που αναμένεται να δείξει και το ποιες κατηγορίες αναλογούν σε ποιους.
Οι υπόνοιες και οι πληροφορίες για άλλα άτομα, αναμένεται να οδηγήσουν σε 2 – 3 νέες προσαγωγές τις επόμενες μέρες, ενώ πενήντα επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν τις πυρετώδεις έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός.
Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του να δέχθηκε τα φονικά πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, μεταξύ αυτών και Καλάσνικοφ ενώ το αυτοκίνητό του φέρεται να χτυπήθηκε και από καραμπίνα.
Τα όπλα εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.
