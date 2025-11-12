Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τμήματα των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Στο Ηράκλειο, διακοπές θα σημειωθούν από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στον Δήμο Γόρτυνας, και συγκεκριμένα στο χωριό Γκαγκάλες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:
Θέση Αμυγδαλιάς, κοντά στα αρδευτικά Καμπιτάκη και Ρογδάκη.
Θέση Ορνοσυκιά, στην περιοχή των αρδευτικών Φουντουλάκη και Τσικνάκη.
Στο Ρέθυμνο, οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Αγίου Βασιλείου:
Από 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο ποιμνιοστάσιο Παπαδογιάννη και στα Φ/Β Γιανναδάκη στο Ροδάκινο.
Από 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ. σε τμήματα των περιοχών Πάνω Ροδάκινο, Τυροκομείο Φρονιμάκη, Κόρακας, Πολύριζο και Περιστέρες.
Στα Χανιά, οι εργασίες θα επηρεάσουν:
Από 08:15 π.μ. έως 13:00 μ.μ., τον Δήμο Πλατανιά, στην περιοχή Ραπανιανά.
Από 08:30 π.μ. έως 10:00 π.μ., τον Δήμο Ακρωτηρίου, στην περιοχή Σταυρός, κοντά στην ταβέρνα Ζορμπάς.
Από 08:30 π.μ. έως 11:00 π.μ., στην περιοχή Χωραφάκια, κοντά στο Coffee Station.
Από 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., στον Τερσανά, πέριξ της Vila Del Mare.
Από 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., ξανά στην περιοχή Σταυρός, στη διασταύρωση Σταυρού Λέρα με οδό Φιλελλήνων.
Στο Λασίθι, οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Ιεράπετρας:
Από 08:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. στην περιοχή Πετρούνια, πέριξ του θερμοκηπίου Γαϊτάνη.
Από 11:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ., επίσης στην Πετρούνια, γύρω από το αρδευτικό Σηφάκη.