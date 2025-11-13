ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στην πανήγυρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά Πολιούχου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11 Νοεμβρίου 2025

Ανταποκρινόμενος σε ευγενική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος έλαβε μέρος στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο της Πανηγύρεως του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά, Πολιούχου Ηρακλείου, κατά την ημέρα της εορτής του, Τρίτη, 11η Νοεμβρίου 2025.

Του Ιερού Αρχιερατικού Συλλειτούργου προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Διοσπόλεως κ. Εμμανουήλ εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, καθώς και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, αναφερόμενος στη μαρτυρία του Αγίου Μηνά σε σχέση και με τα πρόσφατα λυπηρά και τραγικά γεγονότα στην Κρήτη, τονίζοντας ότι η αληθινή ανδρεία του «Καπετάνιου του Μεγάλου Κάστρου» Αγίου Μηνά έρχεται ως απάντηση και αντίδοτο στους ψευτοκαπεταναίους των καιρών μας.

Ακολούθησε πάνδημη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Μηνά στους δρόμους του Ηρακλείου, με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών και όλων των τοπικών αρχών και φορέων της πόλεως.

