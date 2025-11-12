ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο από το ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση δύο γενεών για τα «Παιχνίδια μιας άλλης εποχής»

Μια δράση αφιερωμένη στα παλιά παιχνίδια με τίτλο «Παιχνίδια μας άλλης εποχής» πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου από το ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας το πρωί της Τετάρτης 12/11.

Στην ξεχωριστή αυτή συνάντηση των δύο γενεών, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων μοιράστηκαν με χαρά τις εμπειρίες τους και αφηγήθηκαν τις αναμνήσεις τους. Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν παλιά παιχνίδια όπως το τριόδι, το ξυλίκι, τη χειροποίητη κούκλα και τη μπάλα φτιαγμένα από διάφορα υλικά όπως παλιά, τυφλόμυγα αλλιώς και πολλά άλλα.

Το ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την δασκάλα της ΣΤ’ Δημοτικού κα Μανασάκη και τους μικρούς μαθητές για την ζεστή υποδοχή και την συνεργασία.

Υπενθυμίζεται, ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.) Αγίας Τριάδας λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου με την υποστήριξη και την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Κρήτη 2021-2027».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Συγχαρητήρια Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην...

0
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου,...

Κρήτη:Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων...

0
Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού...

Ηράκλειο:Συγχαρητήρια Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην...

0
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου,...

Κρήτη:Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων...

0
Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Συγχαρητήρια Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην Κατερίνα Βερυκοκίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Έφυγε» σε ηλικία 27 ετών η ασθενής με κυστική ίνωση Αναστασία Τασούλα – Ενέπνευσε την Έμμα να δωρίσει τα όργανά της

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Είχε αποκαλύψει ότι η 21χρονη φοιτήτρια που σκοτώθηκε σε...

Ηράκλειο:Συγχαρητήρια Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην Κατερίνα Βερυκοκίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου,...

Κρήτη:Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ η αναγνώριση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από τον ACCA

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού...

ΕΒΕΧ:παρουσίαση του νέου κύκλου εγγραφών του έργου «Action4All

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Επιμελητήριο Χανίων: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης & πρακτικής άσκησης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST