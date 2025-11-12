Δήμος Ηρακλείου:Επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο από το ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας

Συνάντηση δύο γενεών για τα «Παιχνίδια μιας άλλης εποχής»

Μια δράση αφιερωμένη στα παλιά παιχνίδια με τίτλο «Παιχνίδια μας άλλης εποχής» πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου από το ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας το πρωί της Τετάρτης 12/11.

Στην ξεχωριστή αυτή συνάντηση των δύο γενεών, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων μοιράστηκαν με χαρά τις εμπειρίες τους και αφηγήθηκαν τις αναμνήσεις τους. Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν παλιά παιχνίδια όπως το τριόδι, το ξυλίκι, τη χειροποίητη κούκλα και τη μπάλα φτιαγμένα από διάφορα υλικά όπως παλιά, τυφλόμυγα αλλιώς και πολλά άλλα.

Το ΚΗΦΗ Αγίας Τριάδας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την δασκάλα της ΣΤ’ Δημοτικού κα Μανασάκη και τους μικρούς μαθητές για την ζεστή υποδοχή και την συνεργασία.

Υπενθυμίζεται, ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.) Αγίας Τριάδας λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου με την υποστήριξη και την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Κρήτη 2021-2027».