Ηράκλειο:Συγχαρητήρια Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην Κατερίνα Βερυκοκίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Κατερίνα Βερυκοκίδη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου που διεξάγεται στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η νεαρή αθλήτρια, η οποία κατάγεται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η αφοσίωση, η επιμονή και η σκληρή δουλειά αποτελούν τα θεμέλια κάθε μεγάλης επιτυχίας.

Ο Δήμαρχος, συγχαίροντας την ίδια, τον προπονητή και την οικογένεια της για τη σημαντική αυτή διάκριση, σημείωσε ότι:

«Οι επιτυχίες των νέων μας, είναι πηγή υπερηφάνειας και αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά.

Οι συνεχείς και σημαντικές διακρίσεις των παιδιών του Δήμου, σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα, καταδεικνύουν αφενός το υψηλό επίπεδο αθλητισμού που υπάρχει στην περιοχή μας, αφετέρου τη δύναμη ψυχής των νέων ανθρώπων, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η σεισμόπληκτη περιοχή, συνεχίζουν να διακρίνονται και να μας κάνουν υπερήφανους, με τη Δημοτική Αρχή να στέκεται διαχρονικά αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό και την πρόοδο των νέων ανθρώπων».