Κρήτη:Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ η αναγνώριση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από τον ACCA

Σημαντική Επιτυχία για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ η αναγνώριση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από τον ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με έδρα το Ηράκλειο, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την αναγνώριση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) από τον ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης επαγγελματιών στον χώρο της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.

Η αναγνώριση αυτή προσφέρει στους απόφοιτους του ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (ΔΕ&Τ) ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς εξασφαλίζουν 9 απαλλαγές από τις συνολικά 13 εξετάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποιημένων Ορκωτών Λογιστών ACCA, τον μέγιστο δυνατό αριθμό απαλλαγών που μπορεί να χορηγηθεί από τον Οργανισμό, γεγονός που επιβεβαιώνει την ποιότητα και τη διεθνή συνάφεια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Η συνεργασία με τον ACCA δημιουργεί ένα δυναμικό πλαίσιο σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, εργοδότηση και επαγγελματική εξέλιξη. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα μέρος της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας που θέτει ως προϋπόθεση ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος τίτλος ACCA.

Η πιστοποίηση ACCA αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ακαδημαϊκής αρτιότητας, της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της επαγγελματικής συνάφειας των σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ, καθιστώντας τους αποφοίτους του ικανότερους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τον ACCA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ή να απευθυνθούν στον Δρ. Αλέξανδρο Γαρεφαλάκη, Αναπλ. Καθηγητή του ΔΕ&Τ (agarefalakis@hmu.gr).