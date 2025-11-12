ΕΒΕΧ:παρουσίαση του νέου κύκλου εγγραφών του έργου «Action4All

«Επιμελητήριο Χανίων: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης & πρακτικής άσκησης για 500 άνεργους της Π.Ε. Χανίων με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.500€ – Νέος κύκλος εγγραφών στο έργο Action4All»

Σήμερα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χανίων, παρουσιάστηκε η έναρξη του νέου κύκλου εγγραφών του έργου «Action4All – Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Το έργο, το οποίο υλοποιείται από το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ», στοχεύει στην ενίσχυση των ανέργων με σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Το Επιμελητήριο Χανίων συνεχίζει τα τελευταία χρόνια να επενδύει έμπρακτα στη Γνώση για το Μέλλον των Χανίων.

Η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη των μελών μας. Έτσι, δουλεύουμε συστηματικά με επίκεντρο την ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του Χανιώτικου εργατικού δυναμικού, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τη μετάβαση της Χανιώτικης Αγοράς στην Ψηφιακή εποχή. Σήμερα, ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εγγραφών για επιπλέον 500 άνεργους του τόπου μας με τους σημαντικούς Ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε για τη Χανιώτικη κοινωνία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι -επιπλέον της Γνώσης που θα προσφερθεί από το Εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα- θα στηρίξουμε σημαντικά τους εκατοντάδες Χανιώτες άνεργους δικαιούχους και με χρηματική επιδότηση, σε μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδο. Όλοι μαζί συνεχίζουμε με Σχέδιο, Δράσεις και Αλληλεγγύη να ενισχύσουμε ουσιαστικά το Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Χανιώτικων επιχειρήσεων και το Μέλλον της Οικονομίας μας».

Στη συνέχεια, ο κος Γιάννης Κουλιεράκης, εκπρόσωπος του Εκπαιδευτικού κέντρου και αναδόχου υλοποίησης του έργου, επεσήμανε ότι: «Το Action4All δίνει τη δυνατότητα σε 500 άνεργους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες στους τομείς του τουρισμού, της εξυπηρέτησης πελατών και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, με επίσημη πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.500 ευρώ. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι ωφελούμενοι ενισχύουν ουσιαστικά την απασχολησιμότητά τους και αποκτούν εφόδια που συνδέονται με την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες των επιχειρήσεων».

Στη συνέχεια, δύο από τους πρώτους ωφελούμενους του προγράμματος «μοιράστηκαν» την προσωπική τους εμπειρία, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους, τόσο στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, όσο και στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της προοπτικής ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Κοινωνική διάσταση και στόχοι του έργου

Το Action4All αποτελεί μια ολοκληρωμένη δράση με ισχυρή κοινωνική διάσταση, καθώς εστιάζει:

• στη στήριξη των ανέργων και των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τη μετάβαση της οικονομίας,

• στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης,

• στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Π.Ε. Χανίων μέσα από την απόκτηση νέων, πιστοποιημένων δεξιοτήτων,

• και στη σύνδεση της κατάρτισης με την πραγματική αγορά εργασίας.

Εγγραφές και Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου:

👉 https://chaniacci-diastasi.ops.education/

Οι ωφελούμενοι του έργου θα επωφεληθούν από:

• Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

• Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση σε σύγχρονα αντικείμενα

• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

• Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.500€

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 300 ώρες και ο κάθε καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει την διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 1.500€

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δικαιούχοι του προγράμματος (Άνεργοι της Π.Ε. Χανίων) μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση: https://chaniacci-diastasi.ops.education από 12 Νοεμβρίου 2025.

Πληροφορίες: ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Οδός Μπουνιαλή 11-19 Χανιά

Τηλέφωνο: 28210 58908 καθημερινά 10:00-14:00