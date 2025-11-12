Τετάρτη 19/11: Ημερίδα ” Μινωικός Πολιτισμός UNESCO”

στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα ” Μινωικός Πολιτισμός UNESCO” την Τετάρτη 19/11/2025 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καστελλάκη (Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόγραμμα εκδήλωσης

18:30 – 19:00 Προσέλευση

19:00 – 19:15 Χαιρετισμοί

• Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

19:15 – 21:00 Ομιλίες

• Δημήτρης Παυλόπουλος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, πρ. μέλος ΔΕ ΤΕΕ: Ο πολιτισμός της Κρήτης και η UNESCO,

• Σταύρος Καπριδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρ. εκτελεστικός Διευθυντής ΟΤΕ: Μινωϊκές αρχαιότητες ΠΕ Ηρακλείου

• Γιώργος Αλεβίζος, ναυτιλλόμενος: Μινωική Ναυτιλία

• Δρ Νίκος Ηλιάδης Πολιτικός Μηχανικός: Η επέκταση του μινωικού πολιτισμού στην σημερινή πραγματικότητα

21.00-21-30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία της Επιτροπής Πρωτοβουλίας – Μινωικός Πολιτισμός UNESCO και με αφορμή την ένταξη των έξι μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO.

«Η εκδήλωση της 19ης Νοεμβρίου είναι μια πρωτοβουλία με πολλαπλούς στόχους. Θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία της αναγνώρισης από την UNESCO, αλλά κυρίως να ανοίξουμε έναν διάλογο για το πώς αυτό το επίτευγμα μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη», δηλώνει ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, και σημειώνει ότι στόχος της εκδήλωσης είναι «να δώσουμε εργαλεία στους επιχειρηματίες, να εμπνεύσουμε συνεργασίες, να προωθήσουμε συνέργειες μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού και επιχειρηματικότητας.

Γιατί όχι, ακόμα και να στοχεύσουμε στη μετατροπή αυτής της διάκρισης σε έναν παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη. Μέσω της προβολής της μοναδικότητας του Μινωικού Πολιτισμού, η πρωτοβουλία στοχεύει να ενισχύσει την εθνική και διεθνή διάχυση του γεγονότος, δημιουργώντας ένα ισχυρό αφήγημα που να συνδέει το αρχαίο παρελθόν με το δυναμικό μέλλον του νησιού»τονίζει ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου.