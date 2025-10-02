Δήμος Ρεθύμνης:Οι ευχές και η μπασκετοκουβέντα του Δημάρχου με τους Cretan Kings

Την ευκαιρία να συνομιλήσει για το μπάσκετ και τον αθλητισμό στο Ρέθυμνο είχε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Ο Δήμαρχος δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία των Cretan Kings BC σε μια εθιμοτυπική συνάντηση ενόψει της έναρξης του Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της National League-2 στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα του Ρεθύμνου υποδέχεται την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00 στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» τον Πανναξιακό.

Η ρεθεμνιώτικη ομάδα που έχει δρέψει δάφνες στο παρελθόν επιστρέφει στο επίπεδο των εθνικών κατηγοριών έπειτα από πέντε χρόνια και το γεγονός αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από τη Δημοτική Αρχή, προσωπικά τον Δήμαρχο και την τοπική κοινωνία.

Την αντιπροσωπεία των Cretan Kings του Ρεθύμνου απάρτιζαν ο Πρόεδρος Γιάννης Καλαϊτζάκης, ο προπονητής και παλαίμαχος εμβληματικός παίκτης του ΑΓΟΡ Γιώργος Κούμουλος, ο Υπεύθυνος μάρκετινγκ Βαλάντης Χόμπης και οι μπασκετμπολίστες Θόδωρος Σκουλαριώτης, Ανδρέας Μαρτίνα και Γιώργος Βλαχάκης.

Γνωστός για τα φίλαθλα αισθήματα του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης δεν περιορίσθηκε στην έκφραση των ευχών του προς την ομάδα ενόψει της έναρξης του Πρωταθλήματος, αλλά συζήτησε με τα στελέχη της σχετικά με το επίπεδο του Πρωταθλήματος, τις βλέψεις τους στη νέα σεζόν και την επιστροφή του Μπρεντ Πετγουέι, ενώ ενδιαφέρθηκε επίσης να μάθει με τι άλλο ασχολούνται οι παίκτες και πώς διαχειρίζονται τον χρόνο τους κοκ.

«Ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό σας και σας στηρίζει, άλλωστε η ομάδα έχει πετύχει πολλές και σημαντικές διακρίσεις με αποτέλεσμα να διαφημίσει τον τόπο μας, να δημιουργήσει μπασκετική κουλτούρα και να αγκαλιαστεί απ’ όλους μας. Είσαστε πρεσβευτές του Ρεθύμνου και πρέπει να αποτελείτε τα σωστά παραδείγματα προς μίμηση για τα μικρότερα παιδιά, τόσο από αθλητικής πλευράς, όσο και σε επίπεδο χαρακτήρων» τόνισε κ. Μαρινάκης.

Και κατέληξε: «Το πιο σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο στα σπορ είναι η διαχείριση των θετικών, αλλά και των αρνητικών αποτελεσμάτων. Ο αθλητισμός μοιάζει με ένα εκκρεμές ρολόι που ο δείκτης του πηγαίνει πέρα δώθε αναλόγως με τις νίκες και τις ήττες».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ομάδας και ταυτοχρόνως Πρόεδρος της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης, Γιάννης Καλαϊτζάκης τόνισε:

«Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την έμπρακτη και διαχρονική στήριξη του στην προσπάθεια της ομάδας τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και με το αξίωμα του. Ο Δήμος βρίσκεται ανέκαθεν στο πλευρό μας και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η ομάδα είναι να υποσχεθεί ότι όλοι θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους για να ευοδωθούν οι στόχοι και να προβληθεί θετικά ο τόπος μας».

Συμβολικά η αντιπροσωπεία των Cretan Kings πρόσφερε στον Δήμαρχο δυο μπλούζες, δυο εισιτήρια διαρκείας και ένα αναμνηστικό μπρελόκ, ανανεώνοντας το ραντεβού τους την Κυριακή στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» για τον αγώνα της πρεμιέρας του Πρωταθλήματος με τον Πανναξιακό.