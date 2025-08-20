Δήμος Ρεθύμνης:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για τη διάκριση του Νίκου Καραβάνου

Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον Νίκο Καραβάνο, τον προπονητή του, την οικογένεια του και τη διοίκηση του ΑΠΟΡ εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 17 ετών τον Ιούνιο του 2024 και την πέμπτη θέση που κατέλαβε εφέτος τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών όσο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, αλλά και τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο ταλαντούχος και πολλά υποσχόμενος Ρεθυμνιώτης παλαιστής πέτυχε άλλη μια σημαντική διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, το οποίο διεξήχθη στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας.

Ο Καραβάνος κατατάχθηκε έβδομος στην κατηγορία των 97 κιλών της ελευθέρας πάλης, με απολογισμό δυο νίκες και δυο ήττες στους τέσσερις αγώνες στους οποίους έλαβε μέρος, ενώ επόμενος στόχος του είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών που θα λάβει χώρα από τις 20 έως τις 27 Οκτωβρίου στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο Καραβάνο, ο οποίος για άλλη μια φορά απέδειξε την αξία και τις προοπτικές του και εξακολουθεί να εκπροσωπεί επαξίως, να τιμά και να κάνει υπερήφανο τον τόπο μας και ταυτοχρόνως να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση προς τη νεολαία μας για τον μόχθο και τη στοχοπροσήλωση του» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Συγχαίρω επίσης θερμά τον άξιο προπονητή και πατέρα του Μανώλη Καραβάνο, τη μητέρα του, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, Αντωνία Παπαδάκη και τη διοίκηση του Αθλητικού Παλαιστικού Ομίλου Ρεθύμνου για τη σωστή καθοδήγηση τους και εύχομαι αυτή η διάκριση να αποτελέσει άλλο ένα βήμα αναρρίχησης προς την κορυφή την οποία είμαι βέβαιος ότι θα κατακτήσει στο μέλλον».

Τα θερμά συγχαρητήρια του προς τον Νίκο Καραβάνο, τον προπονητή του την πρόεδρο και το ΔΣ του ΑΠΟΡ εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Ο Νίκος Καραβάνος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί ένα από τα πλέον επίλεκτα στελέχη της πάλης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σταθερότητα του και το γεγονός ότι μολονότι είναι νεαρότερος ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις μεγαλύτερους σε ηλικία και φτασμένους αθλητές αποδεικνύουν το ταλέντο, τη δυναμική και βεβαίως τις προοπτικές του. Ως Ρεθεμνιώτες και ως άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό νιώθουμε χαρά και υπερηφάνεια για την πορεία του, αλλά κυρίως για την προσπάθεια που καταβάλλει επί καθημερινής βάσεως ώστε να πετύχει τους υψηλούς στόχους του. Το ταλέντο, το πάθος, η αφοσίωση που διαθέτει σε συνδυασμό με την υποστήριξη της οικογένειας του εγγυώνται ότι τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά του».