ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για την απώλεια του Γιώργου Μανωλακάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατο του Γιώργου Μανωλακάκη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον Γιώργο Μανωλακάκη που υπήρξε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της οικογένειας της ΔΕΥΑΡ και συνέβαλε στη λειτουργία και στην εξέλιξη της. Ασφαλώς η απώλεια του αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία του Ρεθύμνου, καθώς υπήρξε ένας άνθρωπος με πολυσχιδή δράση στην κοινωνία μας και είχε μεγάλη και πολύχρονη συμβολή στην ανάπτυξη του ρεθεμνιώτικουκαι του κρητικού ποδοσφαίρου» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς επισήμανε τα εξής: «Δεν αποτελεί σχήμα λόγου, αλλά πραγματικά το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός του Ρεθύμνου και ολόκληρης της Κρήτης φτώχυναν πολύ με τον χαμό του Γιώργου Μανωλακάκη. Αφιέρωσε τη ζωή του στο ποδόσφαιρο και άφησε μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη ως παίκτης, προπονητής και διοικητικός παράγοντας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των χαρακτήρων και των προσωπικοτήτων εκατοντάδων παιδιών που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια από τα χέρια του».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
