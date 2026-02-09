Η πρόταση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, στην εκδήλωση διαλόγου για τα μέσα σταθερής τροχιάς την Κρήτη

Στην ανοικτή εκδήλωση διαλόγου για την αναγκαιότητα δημιουργίας Μέσου Σταθερής Τροχιάς στο νησί, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από την Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος επανέλαβε τη σταθερή στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην ιδέα και την πρόταση δημιουργίας Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου με τον βασικό συγκοινωνιακό άξονα του νησιού.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ως ο Δήμος που φιλοξενεί το νέο αεροδρόμιο, δεν περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή αλλά επιλέγει να έχει ενεργό και διεκδικητικό ρόλο στη διαμόρφωση του συγκοινωνιακού μέλλοντος του νησιού, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και περιβαλλοντικά βιώσιμου συστήματος μεταφορών που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα του αεροδρομίου, θα μειώνει την εξάρτηση από το Ι.Χ. και θα ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όπως τόνισε παρά το γεγονός ότι σε πολιτικό επίπεδο καταγράφεται ευρεία συναίνεση υπέρ του έργου, χρειάζεται ουσιαστική πρόοδος και σαφείς πολιτικές αποφάσεις που δεν φαίνεται να έχει βούληση η κυβέρνηση να τις πάρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε να τεθεί άμεσα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαντήσεις της κυβέρνησης και τις δεσμεύσεις της ως προς τη δρομολόγηση του έργου και υπογράμμισε ότι, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση, οι φορείς της Κρήτης οφείλουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα με δική τους πρωτοβουλία.

Κατά την τοποθέτηση του ο Δήμαρχος, κατέθεσε την πρόταση να αναληφθεί από τους Δήμους και την Περιφέρεια η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς, η οποία θα περιλαμβάνει:

1. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

2. Την εκτίμηση κόστους και τις φάσεις υλοποίησης

3. Το μοντέλο χρηματοδότησης

4. Το μοντέλο διαχείρισης

Η μελέτη αυτή, όπως σημείωσε, πρέπει να αξιοποιήσει τις προηγούμενες μελετητικές εργασίες και να δίνει σαφείς απαντήσεις τόσο για τον βασικό άξονα της Κρήτης όσο και για τη σύνδεση με το Αεροδρόμιο Καστελλίου, ως κομβικό υποέργο εθνικής σημασίας που μάλιστα πρέπει να προηγηθεί.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βούληση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας να συμβάλει ενεργά στη χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης και να συμμετάσχει σε διαδημοτική- διαθεσμική προγραμματική σύμβαση, ώστε το εγχείρημα να προχωρήσει ανεξάρτητα από την ταχύτητα ανταπόκρισης της κεντρικής διοίκησης, που θα λειτουργήσει και ως πίεση στην κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα όπως ανέφερε:

“Πρέπει να υπάρξει άμεσα συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς η και τον Π/Θ και να ζητήσουμε έχουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρώ ότι ένα δίμηνο είναι αρκετό για να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Αν η κυβέρνηση παραπέμψει το θέμα στις ελληνικές καλένδες και διαπιστώσουμε ότι δεν προχωρά, τότε από σήμερα πρέπει να προδιαγράψουμε ποιο θα είναι το επόμενο που είναι απλό και υλοποιήσιμο:

Να προχωρήσουμε, από τα κάτω, στην ανάθεση των απαραίτητων μελετών, με προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας και των Δήμων που ενδιαφέρονται και εμπλέκονται με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Δαίδαλος Α.Ε» που μπορεί άμεσα να αναθέσει τις μελέτες.

Από την πλευρά μου δηλώνω ότι ως Δήμος διαθέτουμε άμεσα ένα ποσό, όπως πιστεύω και άλλοι Δήμοι, ενώ η Περιφέρεια μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο. Στη σύμβαση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς που πιστεύουν στο εγχείρημα, Επιμελητήρια κλπ. Με αυτή τη λογική, αν η κυβέρνηση αρνηθεί, εμείς δεν θα μείνουμε αδρανείς. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και θα την εκθέσουμε πολιτικά πιέζοντας την αφού η δική της απόφαση είναι απαραίτητη για την ένταξη στα διευρωπαϊκά δίκτυα και την χρηματοδότηση.

Αυτές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτω, γιατί πιστεύω ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Κρήτης, με μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή πολλών παραγόντων. Ένας από αυτούς είναι και το μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο αποτελεί τόσο περιβαλλοντικό όσο και κοινωνικό έργο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.