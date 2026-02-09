Βραβεύτηκαν οι επιχειρήσεις του Ρεθύμνου που ξεχώρισαν για την δραστηριότητά τους σε πολλαπλούς τομείς το 2025

Γιορτή για το τοπικό επιχειρείν, αποτέλεσαν τα βραβεία επιχειρηματικότητας που απονεμήθηκαν για δεύτερη χρονιά από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης σε επιχειρήσεις που ξεχώρισαν μέσα από την δραστηριότητά τους σε διάφορους άξονες, για το έτος το 2025.

Η 2η Απονομή Επχειρηματικών Βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην αίθουσα εκδηλώσεων του κέντρου “Θυμέλη”, όπου παρέστησαν φορείς και αρχές αλλά και πλήθος επιχειρηματιών του Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης το ΔΣ του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα με ευχές για ένα θετικό και παραγωγικό έτος για το επιχειρείν.

Παρόντες ήταν ο Σεβ Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο Βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης,ο Βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης , ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι αντιπεριφερειάρχες Σταύρος Τζεδάκης και Μιχάλης Βάμβουκας, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης,

ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου και Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρεθύμνης Στέλιος Σπανουδάκης, Νίκος Προβιάς και Γιώργος Σκορδίλης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος πολιτικής προστασίας Π.Ε Ρεθύμνης Μιχάλης Σαρρής, ο πρόεδρος του ΟΑΚ Θοδωρής Νίνος, η πρόεδρος του ΝΤ Ρεθύμνου του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Γεωργία Μανωλίτση,

εκπρόσωποι τω σωμάτων ασφαλείας περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι. Στην εκδήλωση παρών ήταν και ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Βαργιάμης. Επιπλέον , το παρών έδωσαν και εκπρόσωποι από τα Επιμελητήρια της Κρήτης. Παράλληλα, παρόντες ήταν και εκπρόσωποι τραπεζών και υπηρεσιών που στηρίζουν την επιχειρηματική κοινότητα.

Στόχος της διοργάνωσης που πλέον αναδεικνύεται σε θεσμό είναι η ανάδειξη της Επιχειρηματικότητας του Ρεθύμνου που αναπτύσσει ισχυρή δυναμική και χαρακτηρίζεται από μια πολυεπίπεδη δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους παραγωγής, τον πρωτογενή τομέα , το εμπόριο, υπηρεσίες τουρισμού κα. Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Ρεθύμνης τιμά κάθε χρόνο τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προσφορά τους στην τοπική οικονομία και την κοινωνία.

Τα συνολικά δεκατρία βραβεία που απονεμήθηκαν στις επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν το 2025, αφορούσαν τις εξής κατηγορίες:

Αξιοποίηση τοπικής αμπελουργικής παραγωγής με εξωστρέφεια

Αναπτυσσόμενη μεταποιητική επιχείρηση

Επωνυμία προϊόντων

Περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης

Ορθές πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία

Κοινωνική υπευθυνότητα – προσφορά στην τοπική κοινωνία

Ανάδειξη τοπικής αμπελουργικής παράδοσης

Εξωστρέφεια – διεθνής παρουσία

Προσφορά στην τοπική οικονομία

Τεχνολογική ανάπτυξη

Πρότυπη διαχείριση τουρισμού

Ορθές πρακτικές αγροδιατροφικού τομέα

Πρότυπη τουριστική δραστηριότητα.

Γ. Κεφαλογιάννης: “Η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις , οικογενειακά σχήματα που επενδύουν καθημερινά στον τόπο μας”

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάνννης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως “Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις , οικογενειακά σχήματα που επενδύουν καθημερινά στον τόπο μας”.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον καθοριστικό όπως τόνισε ρόλο του Επιμελητηρίου που λειτουργεί ως “φορέας τεκμηρίωσης και σημείο αναφοράς σε περιόδους προκλήσεων και αβεβαιότητας” . Το επιμελητήριο Ρεθύμνου, επεσήμανε έχει επί σειρά ετών σταθερή παρουσία και μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις συμβάλλει στην προοπτική για το αύριο του τόπου και χτίζει άξονες “εμπιστοσύνης και προοπτικής”

Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος: “Αγωνιζόμαστε ο καθένας από το δικό του μετερίζι για ν’ ανεβαίνει ο τόπος ψηλότερα”

Στον χαιρετισμό του στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ανέφερε: “Απόψε είναι μια γιορτή για τον τόπο μας. Θέλω να συγχαρώ για την ωραία διοργάνωση και να ευχαριστήσω για την υψηλή παρουσία όλων, όχι μόνο από το Ρέθυμνο αλλά και από άλλες περιοχές και είστε εδώ για να τιμήσουμε όλοι μαζί ,

όλους τους ανθρώπους που βραβεύτηκαν για να ανατρέξει η σκέψη μας και στον ουρανό και να μνημονεύσουμε και αυτούς που και από τον ουρανό δεν παύουν να δίνουν φως και να φωτίζουν και για να πούμε δόξα το θεό που είμαστε όρθιοι και δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε ο καθένας από το δικό του μετερίζι για να ανεβαίνει ο τόπος μας λίγο ψηλότερα”.

Σ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα που επενδύει στην ποιότητα και την εξωστρέφεια

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της στήριξης της επιχειρηματικότητας στο νησί: «Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα που επενδύει στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, καθώς και η προώθηση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποτελούν τους πυλώνες για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης».

Γ. Γιακουμάκης: “Η νέα γενιά επιχειρηματιών αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα και επένδυσή μας”.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του στην έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γιώργος Γιακουμάκης: “Η απονομή των Βραβείων Επιχειρηματικότητας 2025 αποτελεί για το Επιμελητήριο Ρεθύμνης μια ξεχωριστή στιγμή, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να τιμήσουμε ανθρώπους που τολμούν, δημιουργούν και προχωρούν μπροστά, ακόμη και μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον”.

Σε αυτό το περιβάλλον, υπογράμμισε οι επιχειρηματίες του Ρεθύμνου: “αποδεικνύουν καθημερινά ότι η επιτυχία δεν είναι δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής, προσαρμοστικότητας και βαθιάς αγάπης για τον τόπο μας. Πίσω από κάθε επιχείρηση που βραβεύεται κρύβεται μια μοναδική διαδρομή, γεμάτη προκλήσεις, ρίσκο και πίστη στο όραμα. Αυτές ακριβώς τις διαδρομές ερχόμαστε απόψε να αναδείξουμε και να επιβεβαιώσουμε”.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης τόνισε πως μέσα από τις βραβεύσεις αυτές εκπέμπεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον και σημείωσε: “Ένα μήνυμα προς τους νέους και τις νέες του Ρεθύμνου που ονειρεύονται να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να επιχειρήσουν στον τόπο τους. Η νέα γενιά επιχειρηματιών αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα και επένδυσή μας. Με φρέσκες ιδέες, σύγχρονη αντίληψη, γνώσεις και σεβασμό στις αξίες της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να διαμορφώσει ένα βιώσιμο και δυναμικό αύριο για την οικονομία μας”.

“Το Επιμελητήριο δεν είναι απλώς ένας θεσμός, είναι συνοδοιπόρος”

Με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας το Επιμελητήριο Ρεθύμνης όπως εξήγησε ο κ. Γιακουμάκης στηρίζει τόσο την δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή και τον τουρισμό, αλλά και την μεταποίηση όπου η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται και δείχνει ισχυρή εξωστρέφεια. “Γι’ αυτό κατά τα τελευταία χρόνια – και ειδικά κατά το 2025 – διοργανώσαμε μια σειρά από στοχευμένες δράσεις για να υποστηρίξουμε την εξωστρέφεια,

τη γνώση και τη δικτύωση των επιχειρήσεων αυτών. Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρω τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, όπως την Anuga στην Κολωνία και τη Sial στο Παρίσι. Τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό με σκοπό τη διοργάνωση Business to Business συναντήσεων επιχειρηματιών από όλη την Κρήτη με εισαγωγείς μεγάλων αγορών όπως η Γερμανία.

Επίσης, την ανάπτυξη διακρατικών επιχειρηματικών δικτύων συνεργασίας, μέσα από την παρουσία και τη συμμετοχή μας στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νησιωτικών Eπιμελητηρίων -Insuleur και του δικτύου Ευρωεπιμελητηρίων” ανέφερε.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης σημείωσε “δεν είναι απλώς ένας θεσμός, είναι συνοδοιπόρος” ενώ δεσμεύτηκε: “να στεκόμαστε δίπλα τόσο στους καταξιωμένους επιχειρηματίες όσο και σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα, στηρίζοντας την καινοτομία, τη συνεργασία και τη εξωστρέφεια, ώστε το Ρέθυμνο να συνεχίσει να αναπτύσσεται με αυτοπεποίθηση και προοπτική”.

Οι Επιχειρήσεις του Ρεθύμνου που βραβεύτηκαν

Οι επιχειρήσεις του Ρεθύμνου που βραβεύτηκαν ανά κατηγορία είναι οι εξής:

1. Στην κατηγορία αξιοποίησης τοπικής αμπελουργικής παραγωγής με εξωστρέφεια: Πέτρος Ζουμπεράκης- Όμιλος Οινοποιητικών Επιχειρήσεων Οικογένειας Ζουμπεράκη

2.Στην κατηγορία μεταποιητικής επιχείρησης: Μιχάλης Στρατάκης- ΜΕΤΚΟ-ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

3. Στην κατηγορία Επωνυμία προϊόντων: Νίκος και Μανώλης Κουκλινός

4. Στην κατηγορία Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης: Σπύρος Καλησπεράκης – ANYΣΜΑ

5. Στην κατηγορία ορθές πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία: Ιωάννης Δ. Μελισσουργός -ΜΥΛΟΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε

6.Στην κατηγορία Κοινωνική Υπευθυνότητα-Προσφορά στην τοπική κοινωνία Ιωάννης Παπαδάκης – ΕΝΑΓΡΟΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

7. Στην κατηγορία ανάδειξης τοπικής αμπελουργικής παράδοσης Ξένια Κουρκουλού-BOUTΙQUE ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ

8. Στην κατηγορία εξωστρέφεια διεθνής παρουσία Στέλλα Καλογεράκη, Βαγγέλης Παπιομύτογλου, Γιώργος Μαρκουλάκης- ΜΕDITERRANEO Greek Angels

9. Στην κατηγορία προσφορά στην τοπική οικονομία Νικόλαος Θεοδωράκης-CHONOS EARTH PRODUCTS

10. Στην κατηγορία Τεχνολογική ανάπτυξη Στέλιος Καλατζής -AIGAIO SKYTECH

11. Στην κατηγορία πρότυπη διαχείριση τουρισμού Γαρυφαλλιά Κόκκινου- THINK VILLA

12. Στην κατηγορία ορθές πρακτικές αγροδιατροφικού τομέα Γεώργιος Λ. Τζιανουδάκης -Cretanthos Olive Park & Museum

13. Στην κατηγορία πρότυπη τουριστική δραστηριότητα Χριστοφοράκη Στεφανία Όλγα -Amalen suites

Τίμησαν τον “Αλκαίο Μυρσιλίδη” – Τον άνθρωπο που έφερε το “φως” στο Ρέθυμνο

Στην διάρκεια της εκδήλωσης το Επιμελητήριο Ρεθύμνης τίμησε τον Αλκαίο Μυρσιλίδη, παραδίδοντας βραβείο σε εκπρόσωπους της οικογένειάς του.

Πρόκειται για έναν εκ των συνιδρυτών της “ηλεκτρικής εταιρίας” που κατά τα έτη 1926 έως το 1958 λειτουργούσε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειες στο Ρέθυμνο. Πρόκειται όπως τονίστηκε στην εκδήλωση για τους ανθρώπους που έφεραν το “φως” στο Ρέθυμνο.

Το βραβείο παρέλαβε σε κλίμα συγκίνησης ο εγγονός του , επίσης Αλκαίος Μυρσιλίδης.

Την τελετή παρουσίασε ο δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής ενώ τα βραβεία σχεδίαση ο Νεκτάριο Δρουδάκης.

Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι Γιάννης Τσουρδαλάκης, Στέλιος Σταματογιαννάκης, Χρήστος Τζανιδάκης και Στέργιος Καραϊσκος με τη συμμετοχή του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.