Σε κλίμα συγκίνησης η κοπή της πίτας στην Π.Ε. Λασιθίου

Στ. Αρναουτάκης: «Τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων μας, προχωράμε με ενότητα και έργα πνοής»

Σε κλίμα συγκίνησης και σε «κλειστό κύκλο», ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του Γεωργίου Παγκάλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή κοπής της βασιλόπιτας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Την ακολουθία του αγιασμού τέλεσε ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο οποίος ευλόγησε την βασιλόπιτα την οποία έκοψε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη. Στην τελετή παραβρέθηκε συμπροσευχόμενος ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος, ευχόμενος στους παριστάμενους για το νέο έτος.

Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής, οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μιχάλης Κλώντζας και Ελένη Βλάσση, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νεκτάριος Παπαβασιλείου και η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Μαρία Βάρδα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του, έκανε ειδική αναφορά στην απώλεια του στενού συνεργάτη της Περιφέρειας, Γεωργίου Παγκάλου, εξίροντας το ήθος και την πολυετή προσφορά του στην υπηρεσία.

Παράλληλα, ευχήθηκε μια ποιμαντορία γεμάτη δύναμη και έργο στο νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο, υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με την Εκκλησία της Κρήτης, η οποία αποτελεί πυλώνα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη του θρησκευτικού πλούτου του νησιού.

Αδιαπραγμάτευτος ο ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία – Έργα πνοής για το Λασίθι

Θέτοντας το πλαίσιο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων για το Λασίθι και την Κρήτη, ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την αδιαπραγμάτευτη θέση της Περιφερειακής Αρχής ότι «ο Βόρειος Οδικός Άξονας ξεκινά από την Κίσσαμο και φτάνει μέχρι τη Σητεία». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν νοείται ολοκληρωμένος οδικός άξονας χωρίς την επέκτασή του στο Λασίθι, ενώ ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη και υλοποίηση της Παράκαμψης της Παχιάς Άμμου.

Επιπλέον, ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε την εκκίνηση μεγάλων έργων υποδομής και φραγμάτων, προϋπολογισμού άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, εντός του 2026.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη και τους εργαζομένους της Π.Ε. Λασιθίου για την αφοσίωση και την προσφορά τους, επισημαίνοντας πως, παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών, το έργο που παράγεται παραμένει σημαντικό και ουσιαστικό για τον τόπο.