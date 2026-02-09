Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την ανάγκη δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς

«Οι φόρτοι τους οποίους θα δεχθεί η Κρήτη στο μέλλον επιτάσσουν αυτή η συζήτηση να επισπευστεί και να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα»

Στην ανοικτή εκδήλωση διαλόγου με θέμα το μέλλον των υποδομών της Κρήτης και επίκεντρο την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός μέσου σταθερής τροχιάς, η οποία διοργανώθηκε από την Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με Βουλευτές και στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης απ’ όλη την Κρήτη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι θα έπρεπε αυτό το ζήτημα να έχει ωριμάσει και να βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό στάδιο συζήτησης σήμερα με δεδομένο ότι όλα τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, όπως η Σικελία, η Σαρδηνία και η Κορσική, αλλά ακόμα και η πολύ μικρότερη Μαγιόρκα έχουν σιδηροδρομικά δίκτυα, τονίζοντας:

«Είναι προφανές ότι και η Κρήτη θα μπορούσε να έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς με οικολογικά χαρακτηριστικά. Η μορφολογία του νησιού προσφέρεται σε ότι αφορά μια βασική χάραξη από την ανατολή προς τη δύση αλλά και με σύνδεση αναγκαία του Ηρακλείου με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Οι φόρτοι τους οποίους θα δεχθεί η Κρήτη στο μέλλον επιτάσσουν αυτή η συζήτηση να επισπευστεί και να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι είναι προφανές ότι το μέσο σταθερής τροχιάς θα συντελέσει δραστικά σε όλα τα επίπεδα στη βελτίωση των συγκοινωνιών και των μεταφορών, αλλά αυτό πρέπει να στοιχειοθετηθεί σε μια απολύτως σύγχρονη βάση και επεσήμανε:

«Χρειαζόμαστε μια μελέτη η οποία θα υπολογίζει και όλες τις παραμέτρους με προβολές στις επόμενες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μεταβαλλόμενα τεχνολογικά δεδομένα στις διατροπικές και πολυτροπικές μεταφορές. Το τοπίο αλλάζει δραστικά, αλλάζει ραγδαία, συνεπώς θα πρέπει να είμαστε απολύτως επίκαιροι στην συζήτηση αυτή την οποία κάνουμε».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου πρότεινε να απαιτηθεί άμεσα, αύριο, από τους Βουλευτές της Κρήτης μια αναγνωριστική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Επίσης, να συγκροτηθεί ένας οδικός χάρτης που θα προβλέψει την επανένταξη του έργου στον Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

και στο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, εκ παραλλήλου με τη συγκρότηση ενός χρηματοδοτικού σχήματος που μπορεί να περιλαμβάνει την ένταξη του σε ένα σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα ή και συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων και κατέληξε: «Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα βρει πρακτική απήχηση στην Κυβέρνηση έτσι ώστε ζητήματα τα οποία κατά καιρούς έρχονται στην επιφάνεια, να μην ανακυκλώνονται απλώς, αλλά να προχωρήσουμε σε κάτι που πραγματικά θα ωφελήσει τον τόπο».

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης.

Την Παγκρήτια Ανοιχτή Επιτροπή απαρτίζουν οι Γιώργος Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης), Ζαχαρίας Δοξαστάκης (Δήμαρχος Χερσονήσου), Τάσος Βάμβουκας (πρ. Δήμαρχος Χανίων), Άρης Ζωγράφος (Πρόεδρος ΠΣΕΟ), Λευτέρης Μιχελάκης (Γ. Γραμματέας ΠΣΕΟ), Μαρία Σίτη, (Συγκοινωνιολόγος), Γιώργος Νάθενας (Συγκοινωνιολόγος) και Νίκος Ξυλούρης (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος).