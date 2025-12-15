Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 5,2 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Η Ελλάδα κλείνει παλιούς λογαριασμούς με το πρώτο μνημόνιο – Στόχος το δημόσιο χρέος και η εξόφληση

Μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup, επόμενος στόχος είναι το δημόσιο χρέος.

Σήμερα, η Ελλάδα προχωρά σε νέα πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων τα οποία προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο, μετά και το «πράσινο φως» που άναψαν ο ESM και ο EFSF.

Το ποσό της αποπληρωμής ανέρχεται σε 5,287 δισ. ευρώ και αφορά ευρωπαϊκά δάνεια του GLF, κυμαινόμενου επιτοκίου, με λήξεις από το 2033 έως το 2041.

Δημόσιο χρέος και… μνημόνιο

Η πρόωρη εξόφληση των 5,287 δισ. ευρώ επιτρέπει στην Ελλάδα να μειώσει ταχύτερα το Δημόσιο χρέος, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή του στον κίνδυνο μελλοντικής ανόδου των επιτοκίων.

Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025

Ταυτόχρονα, ο κρατικός προϋπολογισμός και οι φορολογούμενοι ελαφρύνονται άμεσα από πληρωμές τόκων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, οι οποίες, βάσει του αρχικού προγράμματος, θα καταβάλλονταν από το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ποσό, τα 5,287 δις. ευρώ, εάν το χρέος δεν «έσβηνε» νωρίτερα.

Στόχος της Ελλάδας είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων έως το 2031, δηλαδή περίπου μία δεκαετία πριν από την τελική ημερομηνία λήξης τους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να δοθεί «ανάσα» στο δημόσιο χρέος, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Δημόσιο χρέος

Ειδικότερα, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που απομένουν από το πρώτο μνημόνιο, ποσό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, για να υποχωρήσει στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026 και να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029, προσεγγίζοντας επίπεδα χωρών όπως η Γαλλία.

Η σημερινή κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μείωσης του κόστους δανεισμού και βελτίωσης της διάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Την περίοδο 2022-2024 είχαν προηγηθεί τρεις πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων συνολικού ύψους 15,9 δισ. ευρώ. Με τη νέα αποπληρωμή, το ποσό αυτό αυξάνεται στα 20,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, 7,9 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την προεξόφληση των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οδηγώντας στην πλήρη διαγραφή του χρέους προς το Ταμείο. Συνολικά, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 29 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας έως σήμερα τόκους 3,5 δισ. ευρώ.