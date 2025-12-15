Δημόσιο: Έρχεται ρύθμιση-ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες

Τι εξετάζεται.
Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η ρύθμιση-ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες που χρωστούν στο κράτος μικρά ή μεγαλύτερα ποσά, ώστε να πληρώνουν κάθε μήνα τη δόση που αντέχουν ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Απογευματινή, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται για το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βασική προϋπόθεση για τις λεγόμενες «προσωποποιημένες» και ευέλικτες ρυθμίσεις, που βρίσκονται επί χρόνια στο τραπέζι ως αίτημα, με αιχμή την αύξηση των δόσεων (ακόμη και εκ νέου άνοιγμα των 120 δόσεων), προκειμένου να μειωθεί το ραγδαία διογκούμενο χρέος, ιδίως προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα είναι ο οφειλέτης να αποκαλύπτει όλα τα οικονομικά στοιχεία του, όπως το μηνιαίο εισόδημα, το ύψος των καταθέσεων, την ακίνητη περιουσία, την οικογενειακή κατάσταση και τις υποχρεώσεις στις φορολογικές αρχές, όπως λ.χ. συμβαίνει και με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. – στοιχεία αυτά θα «παντρεύονται» αι ο φορολογούμενος θα επιδιώκει μια συμφωνία με τις φορολογικές αρχές, ανάλογα με το προσωπικό- οικογενειακό του προφίλ και με “αντάλλαγμα” την υπαγωγή του σε ένα νέο πλαίσιο εξόφλησης, με το ποσό που αντέχει να πληρώνει κάθε μήνα.
Αναλυτικά, οι βασικές παράμετροι του έχουν ως εξής:
Καταγραφή της οφειλής.
Καταγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου, που ήδη υπάρχει στα αρχεία της ΑΑΔΕ. Κλήτευση του φορολογούμενου και παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου αποπληρωμής.
Δημιουργία ισχυρής ηλεκτρονικής βάσης για τη ρύθμιση αναλόγως του ύψους του χρέους και των περιουσιακών στοιχείων με βάση σχετικό αλγόριθμο, ώστε να μην μπορεί να γίνει «πονηρή» ρύθμιση.
Δημιουργούνται προϋποθέσεις αποπληρωμής με καθορισμένες υποχρεώσεις, μέσω συστήματος διαφάνειας, ώστε κανείς να μην μπορεί να εκμεταλλευθεί τη ρύθμιση ή να προβεί σε άλλη παρέμβαση.
Καθορίζεται λεπτομερώς όλη η διαδικασία πληρωμής των δόσεων.
Σε περίπτωση μη πληρωμής μίας δόσης, χάνεται όλη η ρύθμιση.
Σε περίπτωση αλλαγής των οικονομικών δεδομένων του φορολογούμενου, ειδοποιείται η φορολογική αρχή.
Ξεμπλοκάρισμα
Στην Ευρώπη η λύση της «προσωποποιημένης οφειλής» κερδίζει έδαφος και αρκετά κράτη την εφαρμόζουν με επιμέρους αποκλίσεις, αναλόγως του φορολογικού τους συστήματος, αν και σε γενικές γραμμές ισχύουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες με πλήρη διαφάνεια και αυστηρούς κανόνες. Η «προσωπική ρύθμιση» ήδη εφαρμόζεται με αποκλίσεις -ώστε να μη γίνεται κατάχρηση- σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία, ενώ εξετάζεται και από άλλες χώρες. Το ευρωπαϊκό σχέδιο, που δεν αποκλείεται να εφαρμοσθεί τροποποιημένο στην Ελλάδα, είναι δια φανές, αυστηρό και ευέλικτο, ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη.
Τα οφέλη από τέτοιου είδους μέτρα σε ολόκληρη την Ευρώπη συνοψίζονται ως εξής:
Αυτόματα με την έναρξη της διαδικασίας παύει κάθε δικαστική διαδικασία (αναγκαστικά μέτρα είσπραξης – δεσμεύσεις ή κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, ποινικές διώξεις κ.λπ.).
Ο φορολογούμενος μπορεί να απολαύει κάθε ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης.
Ο οφειλέτης δεν εμποδίζεται στην καθημερινή οικονομική-επαγγελματική δραστηριότητά του.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, ζητούμενο και στην Ελλάδα είναι να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να πληρώσουν, αλλά με ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των δόσεων αποπληρωμής να έχει αντίκρισμα στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη.
Στην Ελλάδα πιθανότατα θα ξεκινήσει αρχικά από τις εφορίες και εν συνεχεία θα επεκταθεί στον ΕΦΚΑ, εφόσον λυθούν μερικά κομβικής σημασίας διαδικαστικά θέματα, για χρέη άνω των 30.000 ευρώ, καθώς από το ποσό αυτό και κάτω μπορεί πλέον ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί με παρακράτηση μέρους της σύνταξής του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει και οι δήμοι, όπου επίσης συσσωρεύονται μεγάλες οφειλές. Ωστόσο, η τελική λύση θα δοθεί σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στο υπουργείο Οικονομικών και κατόπιν σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων.
Η κατανομή
Στόχος να ξεμπλοκάρουν οι πραγματικές οφειλές 85,1 δισ. ευρώ που έχουν συσσωρευτεί στην εφορία, καθώς οι 24 και 48 δόσεις με επιτόκιο 5,84% έχουν «κολλήσει» και η εξόφλησή τους αντιμετωπίζει δυσκολίες, σε μια περίοδο μάλιστα που τα χρέη προς την εφορία αυξάνουν. Μόνο στο πρώτο δεκάμηνο της χρονιάς τα νέα φέσια στην εφορία εκτοξεύτηκαν στα 7,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 7,2 δισ. προέρχονται από φόρους, μια εξέλιξη που έχει χτυπήσει καμπανάκι στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και στην ΑΑΔΕ.
Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν πλέον τα 112,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 69,3 δισ. ευρώ χρωστούν οι επιχειρήσεις και τα 43 δισ. ευρώ τα φυσικά πρόσωπα. Από αυτά δε, τα 27,3 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται στα 85,1 δισ. ευρώ. Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το 90,4% του αριθμού των οφειλετών έχουν οφειλές έως 10.000 ευρώ, με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αντιστοιχεί μόλις στο 3,5% των συνολικών οφειλών. Στον αντίποδα, το 96,5% των χρεών προέρχεται από οφειλές που ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Το 76,3% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1.000.000 ευρώ αντιστοιχεί μόλις στο 0,25 των οφειλετών.
