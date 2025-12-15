Αυτές είναι οι παγίδες που κρύβουν οι online αγορές

«Καμπανάκι» για online αγορές από θέματα επιστροφών και παράδοσης. Με τις online αγορές να κινούνται σε υψηλά επίπεδα στην ελληνική αγορά, το 2025 αναμένεται να κλείσει με ένα πρωτοφανές 87% – ποσοστό που για τα δεδομένα της χώρας φαντάζει υψηλό, αλλά από τα πιο χαμηλά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι Έλληνες αγοράζουν από κινητό, μέσω social media και από κινεζικά apps, με αφορμή προσφορές και flash sales, εκπτώσεις δηλαδή πάνω από το αναμενόμενο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο πολλές φορές να υπολογίζουν τις μικρές παγίδες που κρύβονται στα ψιλά γράμματα. Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία παράδοσης Τι πρέπει να προσέχετε στις online αγορές Πρώτα απ’ όλα, να εντοπιστεί ότι πρόκειται για αληθινό e-shop, κατόπιν ελέγχου της αξιοπιστίας του καταστήματος, με σαφή στοιχεία επικοινωνίας και πραγματικές κριτικές. Σελίδες χωρίς επαρκή πιστοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να κρύβουν κινδύνους απάτης. Το υψηλό ποσοστό έκπτωσης συχνά δεν αρκεί, καθώς τις περισσότερες φορές η περιγραφή των προϊόντων είναι ελλιπής περιγραφή. Στις online αγορές η ασαφής παρουσίαση μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή. Γι’ αυτό φορείς συστήνουν τον έλεγχο της πραγματικής προηγούμενης τιμής μέσω ιστορικών τιμών και σύγκρισης προσφορών, αλλά και αποφυγή παρορμητικών αγορών, ειδικά σε flash offers με χρονικούς περιορισμούς. Θέματα επιστροφών και παράδοσης Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία παράδοσης. Απαιτείται προσεκτική ανάγνωση των όρων αγοράς και επιστροφής, θυμίζοντας ότι στις online αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών. Επιπλέον κόστη αποστολής ή άλλες χρεώσεις εμφανίζονται στο τελικό στάδιο της αγοράς Η πληρωμή στις online αγορές Οι καταναλωτές θα πρέπει να εντοπίζουν εάν το εκάστοτε e-shop χρησιμοποιεί ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και να προβούν σε επαλήθευση ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί HTTPS/SSL. Ενώ επιπλέον κόστη αποστολής ή άλλες χρεώσεις εμφανίζονται στο τελικό στάδιο της αγοράς. Να σημειωθεί πως η χρεωστική κάρτα αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο πληρωμής στο διαδίκτυο με το 57% των χρηστών να δηλώνουν ότι την αξιοποίησαν στις τελευταίες 28 ημέρες, σύμφωνα με την έρευνα της Nexi eCommerce Report, με το PayPal να ακολουθεί με 49%, το οποίο εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλή προτίμηση χάρη στην ευκολία και την αίσθηση προστασίας που προσφέρει. Τι συμβαίνει με τις κινεζικές πλατφόρμες Με το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη να κινείται στα €875 δισ η «εισβολή» προϊόντα από κινεζικές πλατφόρμες, όπως η Shein, η Temu, η AliExpress -και μέσω της εξαγορασμενης Trendyol- λαμβάνουν μια σημαντική μερίδα, χάρη στις πολύ χαμηλές τιμές προϊόντων. Συνδυάζοντας την οικονομία με εκπτωτικά κουπόνια, συνεχείς ενημερώσεις μέσω email και προωθητικές ενέργειες στα social media, οι πλατφόρμες βάζουν τον καταναλωτή στη διαδικασία να επιλέγουν σωρηδόν προϊόντα αλλά και να συμμετέχουν σε παιχνίδια -όπως για παράδειγμα ο τροχός της τύχης- με «τυράκι» τις επιπλέον εκπτώσεις. Βασικά μειονεκτήματα, αποτελούν οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής για παράδοση που μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τις 10 ημέρες, η αμφισβητούμενη προέλευση και η ποιότητα προϊόντων -πολλά εξάλλου έχουν βρεθεί ακατάλληλα προς κατανάλωση βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων- αλλά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στις εγχώριες (ελληνικές ή ευρωπαϊκές) επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμποίου. Ενδεικτικό είναι πως σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), άνω του 91% των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ προέρχονται από την Κίνα, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ημερησίως φτάνουν έως και 50.000 παραγγελίες χαμηλής αξίας, με την τάση να είναι ανοδική. Ανάλογες συνθήκες οδήγησαν το Ecofin στις 12 Δεκεμβρίου να αποφασίσει την επιβολή δασμού 3 ευρώ σε κάθε πακέτο τύπου Shein, Temu που εισάγεται στην ΕΕ.