Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα ημερομηνία έναρξης

Από τους ελαιώνες προς τα ελαιοτριβεία.
Η έναρξη της Α’ φάσης για την ψηφιακή έκδοση δελτίων αποστολής ελαιοκάρπου, από τους ελαιώνες προς τα ελαιοτριβεία, μεταφέρεται για την 1η Μαΐου 2026. Η μετάθεση αυτή δίνει στους ελαιοπαραγωγούς – αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν.
Ειδικότερα, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, η παράταση για τους ελαιοπαραγωγούς – αγρότες παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
-τα ελαιοτριβεία θα εκδίδουν δελτίο ποσοτικής παραλαβής κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου,
-οι ωφελούμενοι ελαιοπαραγωγοί – αγρότες δεν ανήκουν στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής της υποχρέωσης ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων (αγρότες με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ για το φορολογικό 2022). Σε διαφορετική περίπτωση, οι εν λόγω επιχειρήσεις θεωρούνται ότι έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσαρμογής στο ψηφιακό πλαίσιο.
Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στους μικρούς παραγωγούς τον χρόνο που χρειάζονται για να προσαρμοστούν ομαλά, χωρίς επιπλέον πίεση, στην κρίσιμη περίοδο της συγκομιδής και μεταφοράς του ελαιοκάρπου.
Παράλληλα, ο βασικός στόχος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας στη διακίνηση ελαιοκάρπου και ελαιολάδου, εξασφαλίζοντας ότι η παραγωγή συνεχίζεται απρόσκοπτα.
ΠΗΓΗ: https://www.enikonomia.gr/rural/psifiako-deltio-apostolis-elaiokarpo/662178/